pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Selon la chambre d’agriculture des côtes d’Armor, les dégâts de choucas pourraient atteindre un million euros, rien que sur ce département. C’est pourquoi elle sollicite le ministère de la transition écologique et celui de l’agriculture pour venir constater sur place les dégâts.

« Une augmentation exponentielle depuis 10 ans »

« La population de choucas des tours augmente de manière exponentielle sur le département et sur l’ensemble de la Bretagne depuis plus de 10 ans », explique Charles David, chargé d’étude au service environnement à la chambre d’agriculture de Bretagne. Elle est tellement élevée qu’il est pour l’instant illusoire de parler de régulation.

Si le problème est d’abord breton, d’autres départements comme la Vienne, le Maine-et-Loire, le Pas-de-Calais sont aussi concernés. Les corvidés s’attaquent surtout au maïs et aux cultures légumières (choux principalement), ce qui explique le montant élevé des dégâts. Ils déterrent les plants jusqu’à 7 ou 8 feuilles pour le maïs. Les pois et les épis de blé sont également touchés.

> À lire aussi : 5 euros pour lutter contre les dégâts des choucas (14/05/2020)

« Nous demandons que l’oiseau soit classé nuisible »

« Nombre d’éleveurs ne savent pas comment ils pourront nourrir leurs animaux l’hiver prochain, les choucas ayant dévoré leur semis de maïs, explique Charles David. Vu de Paris, c’est insignifiant. Mais on aimerait que les ministères viennent rencontrer des agriculteurs qui sont vraiment en détresse. »

L’oiseau étant protégé, ses dégâts ne donnent pas lieu à indemnisation. « On demande que le choucas soit classé nuisible, comme la corneille. À défaut, on souhaiterait profiter du même régime d’indemnisation que l’ours et loup, explique le chargé d’étude de la chambre d’agriculture. Par ailleurs, il faut prendre en compte que l’oiseau est néfaste pour la biodiversité puisqu’il consomme des oisillons d’autres espèces. »

Selon la chambre d’agriculture, le ministère de la Transition écologique a déjà lancé une étude sur cet oiseau. « Mais on ne peut pas attendre trois ans pour agir », insiste Charles David.

Si la chambre d’agriculture souhaite pouvoir les réguler, elle n’envisage pas du tout de les exterminer. Un quota de régulation de 8000 sujets sur deux ans a déjà été accordé, mais il reste bien trop faible pour contenir la population.

> À lire aussi : 40 hectares semés trois fois à cause des corbeaux (02/06/2020)