Le rôle des préfets dans la gestion de l’eau va être renforcé

Jean Castex, Premier ministre, a clôturé le 1er février 2022, les travaux du Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique, lancé le 28 mai 2021 par les ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique. Pour Julien Denormandie, la présence du Premier ministre est un « signe politique très fort » sur un sujet « aussi complexe que déterminant ».

Le ministre de l’Agriculture s’est félicité de la mobilisation de tous les acteurs durant ces travaux menés durant un temps « restreint » et qui ont abouti à des « résultats concrets et opérationnels ». Bérengère Abba, secrétaire d’État chargée de la biodiversité, a insisté sur le « pari relevé collectivement pour casser les caricatures et tracer un chemin commun ».

Pertinence des projets territoriaux pour la gestion de l’eau

Sur la base des recommandations des trois groupes de travail mis en place lors de ce Varenne, Jean Castex a fait plusieurs annonces. Il a notamment souhaité le renforcement du rôle des préfets dans la conception et la mise en œuvre des PTGE (projets de territoire de gestion de l’eau) dont la pertinence a été confirmée par tous les acteurs du Varenne.

Ce renforcement concerne en premier lieu les préfets de département « afin qu’ils puissent reprendre la main lorsque le délai initial de concertation convenu par les parties prenantes n’aura pas permis d’aboutir à une décision », a indiqué Jean Castex.

Par ailleurs, le décret de juin 2021 sur la gestion quantitative de la ressource en eau va être modifié pour permettre au préfet coordonnateur de bassin d’autoriser et d’encadrer les volumes prélevables hors période d’étiage.

« Un travail méthodologique sera nécessaire pour tenir compte de tous les besoins des milieux notamment pour recharger les nappes, mais une fois que ces besoins seront satisfaits, il serait dommage de ne pas capter l’eau excédentaire pour la stocker au moins jusqu’à l’été suivant », a développé le Premier ministre.

200 millions d’euros pour s’adapter au changement climatique

Le Premier ministre a par ailleurs annoncé deux nouvelles enveloppes de soutien de 100 millions d’euros chacune, dans le cadre de France 2030. L’une va servir à subventionner l’achat de matériel innovant pour aider les agriculteurs à économiser l’eau.

Ce dispositif va se calquer sur celui déjà mis en place dans le cadre de France Relance, avec une liste de matériels ciblée (stations météo, capteurs, outils d’aide à la décision…). « Le premier guichet de cette enveloppe ouvrira ce mois-ci », a précisé Jean Castex.

L’autre enveloppe vise à soutenir l’innovation afin d’accélérer la transition des filières agricoles et alimentaires. Sur cette enveloppe, une part ira au soutien aux investissements dans les projets collectifs pour l’amélioration ou la création d’infrastructures hydrauliques en particulier mobilisant les technologies les plus innovantes. « Les projets collectifs seront sélectionnés par appel à projets, eux aussi lancés dès cette année 2022 », selon le chef du gouvernement.

Action dans la durée

En conclusion, Jean Castex a insisté sur le rôle du Varenne de l’eau et de l’adaptation au changement climatique à « faire émerger des solutions qui s’inscrivent dans la durée. Je me réjouis que ce Varenne de l’eau ait consolidé la belle dynamique des Assises de l’eau. Il nous faut maintenant franchir une nouvelle étape qui, je l’espère, sera un point de non-retour. Il y aura des actes concrets et des budgets dédiés. »

Un délégué interministériel va prochainement être nommé, en charge de l’application des mesures, au moins dans les trois prochaines années.

Isabelle Escoffier