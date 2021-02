Le froid fait planer une menace sur les cultures

-10 °C à Mulhouse, -9 °C à Strasbourg et Nancy, -7 °C à Lille et Orléans, et même jusqu’à -20 °C de ressenti avec le vent d’est, le nord de la France a eu froid ces derniers jours.

Pourtant, ces températures sont « bien éloignées de celles enregistrées lors des deux vagues de froid les plus remarquables qu’a connu notre pays depuis la seconde guerre mondiale », rappelle Météo France dans son bulletin du 10 février 2021.

Pour les plus « chanceux », la neige a protégé les cultures du froid.

Sans neige, l’état des cultures sera à surveiller. « Le temps doux de la semaine passée n’a pas été propice à l’endurcissement. L’humidité du sol va également jouer sur l’état des cultures », explique sur Twitter Agathe Penant, ingénieure chez Terre Inovia.

22 février 2012 : parcelle de #blé (non traité roundup) après une semaine à -10 °c ... Ils sont repartis après mais bof bof ... pic.twitter.com/qpss4oPNyh — GUYOT Vincent (@GuyotVincent02) February 6, 2021

Il ne fait pas très chaud ce matin en Touraine... pas de neige, mais de bonnes gelées (-6°C à la voiture). Le temps doux de la semaine passée n'a pas été propice à l'endurcissement. L'humidité du sol va également jouer sur l'état des cultures. A suivre d'ici deux semaines pic.twitter.com/lWZMvFYwQj — Agathe Penant (@AgathePenant) February 11, 2021

Les températures vont remonter progressivement

Les températures restent négatives mais proches de 0 °C ce jeudi 11 février 2021. Cette masse d’air froid perdurera jusqu’au lundi 15 février.

D’ici là, les températures remonteront progressivement chaque jour et repasseront ainsi rapidement la barre des 0 °C. « On ne parlera plus de grand froid, juste des valeurs hivernales, de saison », précise Météo France.