10 millions d’euros d’aides pour faire des bilans carbone

Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation est en train de mettre en place, dans le cadre du Plan de relance, les « bons diagnostic carbone ». C’est ce qu’a annoncé Sébastien Bouvatier, représentant du ministère, le 11 décembre 2020 à l’occasion d’un webinaire organisé par l’Apad (1).

Il a expliqué le principe de ce dispositif, qui comporte trois étapes. Il permettra aux jeunes installés (depuis 1 à 5 ans) de :

Faire un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre ;

Bénéficier d'un plan d'action pour savoir quels leviers pourraient être mobilisés pour améliorer sa performance de l'exploitation ;

Bénéficier d'un accompagnement pour pouvoir mettre en œuvre le plan d'action.

Objectif 5 000 diagnostics

« Ce dispositif est en train d’être finalisé, a précisé Sébastien Bouvatier. Le démarrage effectif se fera au premier mars 2021 ». Le ministère s’est fixé un objectif : réaliser 5 000 diagnostics carbone via ce projet, qui fonctionnera en 2021 et 2022, et qui bénéficiera d’un budget de 10 millions d’euros. Le ministère doit, pour l’heure, identifier les structures qui pourront réaliser les diagnostics.

« On s’est aussi soucié de la valorisation des engagements, et on a donc articulé le dispositif avec le Label bas carbone », a-t-il déclaré. La méthode dédiée aux grandes cultures devrait être validée début 2021.

« À mon sens, même si elle reste relativement généraliste dans sa conception, elle permet déjà d’activer un certain nombre de leviers pour l’agriculture de conservation des sols (ACS) ». L’écriture d’une méthode dédiée à l’ACS pourrait se poser, pour « aller un peu plus loin et optimiser la reconnaissance », estime le représentant du ministère de l’Agriculture.