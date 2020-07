pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Pour ses estimations du mois de juillet, le Conseil international des céréales (CIC) a revu à la baisse de 13 Mt sa prévision de production mondiale totale de céréales (blé et céréales secondaires) en 2020-2021, à 2 225 Mt. Cela s’explique principalement par des baisses en blé, notamment aux États-Unis, dans l’Union européenne (UE) et en Russie, ainsi qu’en maïs aux États-Unis. Ce chiffre reste toutefois supérieur de 48 Mt à production de 2019-2020.

« Les perspectives de consommation sont globalement inchangées, car de petits ajustements à la hausse pour les utilisations alimentaires et industrielles sont contrebalancés par un chiffre réduit pour l’alimentation », signale le CIC. Le stock de report à la fin de 2020-2021 est estimé à 625 Mt (–10 Mt par rapport à juin), faisant suite à la révision du poste aux États-Unis, « étant donné la récolte plus faible que prévue ».

Soja : production et consommation en hausse

La hausse prévue de la production brésilienne de soja pour 2020-2021 fait légèrement grimper l’estimation de récolte mondiale à 365 Mt, soit +8 % sur un an. Cela devrait entraîner une hausse marginale des stocks de clôture. En effet, la demande mondiale a également été revue en hausse de 1 Mt par rapport à juin, à 161 Mt (+3 Mt sur un an). Ce chiffre record est « lié à une demande plus ferme des acheteurs en Asie ».