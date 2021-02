La baisse des ventes de phytos en 2019 est confirmée

Julien Denormandie nous l’apprend dans un récent tweet : les données provisoires des ventes de produits phytosanitaires pour 2019 à l’échelle de la France, et issues de déclarations réalisées début 2020, sont désormais disponibles.

Les données de vente des produits phytosanitaires sont disponibles en #OpenData https://t.co/pbNyiz6WNb



Résultat :

-36% de vente de produits phytosanitaires

Bioocontrôle x2

Substances prioritaires en très forte baisse (-77% entre 2018 & 2019) — Julien Denormandie (@J_Denormandie) February 9, 2021

Elles montrent notamment que la quantité des produits phytopharmaceutiques hors usage en agriculture biologique et biocontrôle a diminué de 44 % entre 2018 et 2019. « La valeur triennale 2017-2018-2019 est la plus basse depuis 2009-2010-2011 », ajoute le ministère de l’Agriculture.

A noter que l’année 2019, tout comme 2015, ont été marquées par la hausse de la redevance pour pollutions diffuses au 1er janvier 2019. Les agriculteurs ont donc eu tendance à stocker des produits phytopharmaceutiques à l’approche de la fin de l’année précédente afin d’anticiper cette hausse.

CMR et glyphosate aussi

On constate de plus une évolution à la baisse des substances actives classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction avérées (CMR de catégorie 1). Il s’agit d’une diminution constante depuis 2016 avec une accentuation entre 2018 et 2019 de - 77 %.

La tendance globale montre aussi une évolution à la baisse (- 49 %) de la proportion de substances de catégorie CMR2 (cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction suspectées) dans la ventes des produits phytosanitaires.

«Après une augmentation de 10 % entre 2017 et 2018, la quantité de glyphosate vendue diminue de 38 % entre 2018 et 2019. En moyenne triennale, cette baisse s’élève à 10 %. La valeur triennale 2017-2018-2019 est la plus basse depuis celle de 2010-2011-2012», complète le ministère.

