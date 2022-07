Au fil du temps, les irrigants du bassin de la Sèvre Niortaise et du Mignon ont revu à la baisse les prélèvements prévus pour remplir leurs réserves de substitution. Le nombre de réserves est passé de 19 à 16, les volumes prélevés de 20 à 6 millions de m3. Et pour la troisième fois, la Coop de l’eau, qui mène ce projet collectif, a demandé au BRGM, le Bureau de recherches géologiques et minières, d’évaluer l’impact qu’auront ces réserves d’eau sur le milieu.

Dans une décision de mai 2021, le Tribunal administratif de Poitiers a en effet confirmé l’autorisation d’aménagement pour sept des seize réserves mais a demandé, pour les neuf autres, un redimensionnement des projets à la baisse. C’est donc en tenant compte de ces moindres prélèvements que le BRGM a établi sa modélisation.

Une étude positive

L’étude atteste que le projet « améliorerait sensiblement les piézométries et débits des cours d’eau à l’étiage sur le bassin du Mignon et de la Courance par rapport à la simulation de référence, avec des nappes pouvant voir leur niveau augmenter de plusieurs mètres et un important soutien d’étiage » sur les deux cours d’eau. Le BRGM indique des effets similaires sur la partie amont de la Sèvre Niortaise. L’augmentation globale du débit entrant dans le Marais poitevin atteindrait 200 à 300 l/sec, « soit 5 à 6 % du débit initial ».

Quant aux prélèvements hivernaux, le BRGM reconnaît qu’ils « ne sont pas sans effet sur le milieu, bien qu’ils interviennent à une période de l’année où les nappes et les rivières sont moins vulnérables ». Mais le projet actuel « est moins impactant » que le précédent, avec, en hiver, une baisse des niveaux des nappes de 20 à 50 cm et un débit de la Sèvre Niortaise réduit de 0,3 %, du Mignon de 3 %.

Des destructions constatées

Les résultats de cette étude ont mis du baume au cœur des irrigants. « L’impact des réserves est positif », se réjouit Thierry Boudaud, le président de la Coop de l’eau. « Le BRGM confirme que ce n’est pas idiot de prélever en hiver et que cela améliore le débit à l’entrée et en sortie du Marais poitevin en été. »

Les opposants aux réserves de substitution n’ont pas réagi à ces résultats. Mais les tensions demeurent. Dans la nuit de mercredi 13 à jeudi 14 juillet 2022, trois enrouleurs d’irrigation ont été détruits chez des exploitants du sud Deux-Sèvres ainsi qu’une retenue d’eau non agricole appartenant à un organisme public et servant à sécuriser l’approvisionnement en eau potable.