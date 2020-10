Pourtant, ces réserves d’eau ont déjà fait l’objet d’un arrêté du préfet des Deux-Sèvres qui autorise la construction de l’ensemble du projet. Au préalable, des mois de discussions et de négociations avaient eu lieu pour parvenir à un accord signé par les protecteurs de l’environnement et les irrigants. Ces derniers se sont, dans cet accord, engagés à établir des diagnostics de leurs exploitations et de leurs pratiques et à les modifier ensuite en conséquence, tant sur les volumes d’eau que sur la conduite de leurs cultures.

Jean-Luc Mélenchon a fait le déplacement en soutien au Collectif « Bassines non merci ». © Twitter Mathilde Panot

Mais le collectif « Bassines non merci » ne désarme pas pour autant. Des recours ont été déposés au Tribunal administratif. Les opposants profitent de la période pré-électorale pour dénoncer les promesses de financement de la Région Nouvelle Aquitaine, de l’Agence de l’eau et de l’Europe par les fonds Feader. Et pour attirer des personnalités emblématiques. Parmi les manifestants de dimanche se trouvaient Yannick Jadot, José Bové, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou.