« Avec la clôture de l’accord interprofessionnel 2018-2020, les familles professionnelles ont convenu d’ouvrir une nouvelle page de l’histoire de la filière en définissant ensemble les nouveaux objectifs stratégiques pour les années à venir, indique Terres Univia, l’interprofession des huiles et protéines végétales, qui a tenu son assemblée générale le 23 juin 2021. Elles ont aussi décidé d’élargir le cadre financier des actions réalisées par l’interprofession, Terres Inovia et le Fonds d’action stratégique des oléoprotéagineux (Faso) pour 2021-2023. »

Élargissement du champ d’application de la CVO

Ce nouveau plan triennal d’investissement symbolise l’engagement dans la démarche collective de financement des actions de la filière de l’ensemble des collèges interprofessionnels. En effet, les producteurs d’oléoprotéagineux, principaux contributeurs, les collecteurs de protéagineux et les transformateurs d’oléagineux sont désormais rejoints dans leurs contributions par les collecteurs d’oléagineux (La Coopération Agricole métier du grain et la Fédération du négoce agricole) et par les transformateurs et incorporateurs de protéagineux, en particulier le Groupe d’étude et de promotion des protéines végétales, le Syndicat national de l’industrie de la nutrition animale (Snia) et La Coopération Agricole nutrition animale.

Dans cette période de forte tension, je me félicite de la solidarité de la filière. Nous devons absolument recouvrir les 2 millions d’hectares cultivés de tournesol et de colza et développer les surfaces de légumineuses de grandes cultures pour être au rendez-vous de la souveraineté alimentaire. Antoine Henrion, agriculteur et président de Terres Univia.

Ce plan, financé par la contribution volontaire obligatoire (CVO) collectée auprès des professionnels, a été coconstruit par l’interprofession et ses organisations professionnelles pour mener à bien des actions en réponse aux grands défis de la filière des oléoprotéagineux.

Face aux aléas climatiques, à la pression des ravageurs et aux enjeux de transitions auxquels la filière fait face, l’élargissement du champ d’application de la CVO en aval de la production représente une voie pérenne pour préserver les actions engagées par l’interprofession que la baisse des surfaces aurait impactées.

Répondre à 5 objectifs stratégiques

Les fonds CVO issus du plan 2021-2023 pour un montant total estimé à 53 millions d’euros seront affectés pour 77 % à la recherche, l’innovation et le transfert opérationnel vers les professionnels et à 23 % à l’analyse des marchés, les statistiques économiques, la promotion, la communication, le dialogue entre les organisations membres. Le programme d’action sera dévoilé dans les semaines à venir.

L’accord interprofessionnel 2021-2023 a pour but de répondre à 5 objectifs stratégiques permettant d’adresser les grands enjeux des années à venir :

La souveraineté protéique Conforter et promouvoir la complémentarité entre légumineuses et oléoprotéagineux pour répondre à la demande des marchés en protéines locales et durables, et contribuer à la souveraineté nationale. Une transition agricole durable Accompagner et promouvoir la transition des modèles agricoles vers une multiperformance des productions et des filières. Les biocarburants et la bioéconomie Conforter et promouvoir les chaînes de valeurs actuelles et futures issues des productions oléoprotéagineuses dans l’économie circulaire biosourcée et décarbonée au service de la transition énergétique. La transition alimentaire Valoriser et promouvoir les atouts fonctionnels des produits issus des ressources oléoprotéagineuses pour répondre à l’évolution des attentes des consommateurs. La RSE Valoriser les atouts de la filière au moyen d’une démarche de responsabilité sociétale des entreprises.