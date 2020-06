Transparence dans les négociations commerciales, réorientation des aides de la Pac vers l’actif agricole et renforcement de leur conditionnalité, formation initiale et continue des paysans pour accélérer la transition, développement des circuits courts, lutte contre l’artificialisation des sols… Une partie des propositions de la Convention citoyenne pour le climat aurait — presque — pu être écrite par la Confédération paysanne. C’est ce que note avec satisfaction l’organisation syndicale dans un communiqué le mardi 23 juin 2020.

Quelques oublis

Mais les mesures proposées « ne vont pas assez loin dans la définition des moyens à adopter pour mieux protéger et rémunérer paysannes et paysans », juge la Confédération paysanne, qui aurait aimé entendre parler de « régulation des marchés », « maîtrise des volumes » et « fin du dumping social et environnemental » afin de s’extraire de la concurrence intra- et extra-européenne. Le syndicat paysan rappelle que le revenu de l’agriculteur est la « première marche indispensable à une transition agroécologique réussie et active ».

Urgence à agir

Mais même imparfaites, « ces propositions, légitimées par le mandat de départ confié par le président de la République, mettent une fois de plus les décideurs face à leurs responsabilités. Ce serait intolérable qu’elles soient négligées ou déformées », alerte le syndicat, pour qui « l’urgence sociale et l’urgence climatique ne font qu’un ».

