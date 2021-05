Chaque semaine, nous mettons en avant dans nos rubriques techniques des agriculteurs, des entrepreneurs et des salariés qui ont mis au point des solutions pour simplifier leurs tâches quotidiennes, répondre à une problématique précise de l’exploitation ou encore réaliser des économies. Parce que le talent des inventeurs mérite d’être connu et récompensé, La France agricole a décidé de lancer son premier concours des agri-inventeurs.

Deux catégories

Les inventions sont réparties en deux catégories : matériels et astuces. La première comprend les machines, automatismes et accessoires conçus de A à Z par l’agriculteur, tandis que les astuces regroupent les adaptations qui simplifient le quotidien. Le jury, composé de journalistes des services du machinisme et de l’élevage de La France agricole, se chargera de répartir les inventions dans l’une ou l’autre des catégories.

Pour la catégorie des matériels, les trois premiers prix sont de 500, 300 et 100 €. Pour la catégorie des astuces, les lauréats recevront 200, 100 et 50 €. Les inventions et astuces classées entre la quatrième et la dixième place seront récompensées d’une caméra de surveillance Ezviz.

Un prix supplémentaire de 200 € sera attribué au gagnant du challenge « Jeunes inventeurs », réservé aux concurrents de moins de 25 ans. Toutes les inventions sont concernées, du semoir autocons­truit à l’adaptation d’un cornadis, en passant par des astuces pour la manutention ou une coupure de tronçons « maison ».

5 minutes pour participer

Pour participer, il suffit d’envoyer une courte description de votre invention ou astuce ainsi qu’une ou plusieurs photos ou un lien vidéo par email à : concours@gfa.fr ou par courrier à : Équipe du machinisme, La France agricole, 8 cité Paradis, 75493 Paris Cedex 10. Le mail doit également comprendre vos coordonnées (adresse postale et téléphone), ainsi que votre date de naissance si vous souhaitez participer au challenge « Jeunes inventeurs ».

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 août 2021. Le jury sélectionnera ensuite les finalistes, qui seront contactés et feront l’objet d’une visite d’un des journalistes de l’équipe pour découvrir l’invention. La liste des lauréats sera annoncée au début de décembre 2021.

Le règlement complet du concours est disponible en ligne.

Bonne chance !