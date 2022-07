Après une hausse progressive des températures par le sud entre le 9 et le 10 juillet 2022, Météo-France annonce qu’une vague de chaleur se met en place à partir du mardi 12 juillet 2022. Les températures minimales sont aujourd’hui annoncées entre 18 et à 23°C. Dans l’après-midi, dans les départements atlantiques, le Sud-Ouest et la vallée du Rhône, les températures seront comprises entre 36 et 38°C, voire localement 39°C. Dans le reste de la France, il devrait faire entre 30 et 34°C.

Un pic de chaleur dans le week-end

Demain, mercredi 13 juillet 2022, les fortes chaleurs devraient gagner l’est de la France, notamment « le Centre-Val de Loire et l’Île-de-France », où le mercure pourrait atteindre les 34 à 36°C.

C’est ce week-end que le pic de chaleur devrait atteindre l’ensemble du territoire. Météo-France précise que « l’évolution temporelle, l’étendue, l’intensité et la durée de cet épisode seront affinées au fur et à mesure dans les prochains bulletins ».

Attention aux incendies

L’augmentation des températures risque « d’accroître encore la sécheresse des sols », prévient le ministère de la Transition écologique dans un communiqué du 11 juillet 2022.

Le ministère rappelle donc que « la moindre étincelle peut provoquer une catastrophe. 9 feux de forêt sur 10 sont d’origine humaine ». Il appelle ainsi à faire preuve de la plus grande vigilance.

