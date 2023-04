Une partie du territoire est visée par un arrêté préfectoral réduisant ou interdisant les prélèvements d’eau à des fins agricoles. D’autres départements sont sous vigilance.

Au 24 avril 2023, le ministère de la Transition écologique recense, sur la plateforme Propluvia, 46 départements concernés par au moins une restriction de prélèvement d’eau ou placés en vigilance.

Interdictions de prélèvement pour l’agriculture

Une partie des départements du Bouche du Rhône et du Var est concernée par des arrêtés interdisant les prélèvements non prioritaires y compris pour les activités agricoles. Seuls les prélèvements d’eau dans les domaines de la santé, la sécurité civile et destinés à garantir l’eau potable et la salubrité sont autorisés.

Cinq départements sont en alerte renforcée. Ce statut entraîne une réduction des prélèvements à des fins agricoles supérieure ou égale à 50 %. Il peut s’agir aussi d’une interdiction supérieure ou égale à 3,5 jours par semaine. Les prélèvements pour l’arrosage des jardins, le maintient des espaces verts, les golfs, ou les lavages sont plus limités. Les départements sous ce statut sont :

Drôme (26)

Ain (01)

Oise (60)

Pyrénées-Orientales (66)

Yvelines (78)

Onze départements sont en alerte. Ils sont soumis à des réductions des prélèvements à des fins agricoles inférieures à 50 % ou à des interdictions jusqu’à 3 jours par semaine. Les manœuvres de vanne, les activités nautiques peuvent être interdites. Il en va de même pour l’arrosage des jardins, des espaces verts et golfs ainsi que le lavage des voitures. Les es département concernés sont :

Vaucluse (84)

Vienne (86)

Seine-et-Marne (77)

Isère (38)

Deux-Sèvres (79)

Hérault (34)

Gard (30)

Haute-Saône (70)

Alpes-de-Haute-Provence (04)

Alpes-Maritimes (06)

Ardèche (07)

Plusieurs départements en vigilance

Vingt-huit départements sont placés sous vigilance. Concrètement, cela signifie que les particuliers et les professionnels sont informés et incités à économiser l’eau.

Le 27 avril aura lieu un nouveau comité de sécheresse annonce Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, lors de son interview dans l’émission « 4 Vérités » sur France 2, ce vendredi 21 avril.

L’objectif est de faire le point avec les préfets pour étudier l’évolution de la situation. Cette réunion a pour but de voir « s’il n’y a pas matière à durcir dans un certain nombre d’endroits les arrêtés et continuer à restreindre les usages de l’eau pour préserver la ressource », précise Christophe Béchu. « Il faut se dire que l’on arrête de penser qu’on aura de l’eau pour toujours, tout le temps et pour tout le monde », ajoute-t-il.