L’Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. En pleine crise énergétique, ce texte a pour objectif de faire rattraper à la France son grand retard sur les énergies renouvelables.

Ce n’était pas gagné. Le vote sur le projet de loi sur l’accélération des énergies renouvelables s’est tenu en même temps que la présentation du projet de réforme des retraites, ce 10 janvier 2023. Le risque pour le gouvernement était donc grand de voir les EnR servir de terrain d’échauffement au débat sur les retraites. Après 60 heures de débats et l'adoption de plus de 300 amendements, 286 députés ont voté pour et 238 contre. Braqués sur le sujet du développement des éoliennes, les groupes LR et RN ont voté contre ce projet de loi. C’est du côté de la gauche que le gouvernement a du se chercher des alliés. Les écologistes ont fait le choix de l’abstention, les communistes et LFI, celui du vote contre.

Soutien des socialistes

Ce sont les socialistes qui ont fait pencher la balance en votant en faveur du projet de loi. "La loi est largement inachevée mais améliorée et profondément remaniée avec 70 amendements du groupe socialiste", a affirmé le député socialiste Dominique Potier, revendiquant des "avancées essentielles sur la définition et la régulation de l'agrivoltaïsme", combinant agriculture et production d'énergie, ainsi que sur le "partage de la valeur », remis au niveau du territoire. Parmi les amendements ajoutés par le groupe socialise se trouvent aussi l’obligation pour toutes les entreprises publiques de présenter un plan de valorisation énergétique de leur foncier ainsi que la reconnaissance d’une méthanisation « 100% effluent agricole » dont la fiscalité sera fixée ultérieurement.