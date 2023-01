Dans le cadre de l’association "Les agriculteurs ont du cœur", Christian Peyronny a organisé une vente de soupe aux champignons. L'action caritative a permis de reverser 700 euros à la Banque alimentaire.

Christian Peyronny est agriculteur à Teilhet (Puy-de-Dôme). Ce vendredi 16 décembre 2022, il a vendu 200 pots de soupe aux champignons et récolté 700 euros pour la Banque alimentaire de l’Auvergne. C'est la troisième année que cet éleveur de bovins allaitant, de volailles et céréalier, organise cette vente. "Il y a tellement de gens qui sont dans le besoin, c'est dramatique", témoigne-t-ilà La France Agricole.

"Don et rencontre"

L'histoire se déroule sur son exploitation agricole par un froid glacial. Deux musiciens bénévoles venus de Paris animent la soirée. Maxime est à la guitare et Alexis au violon. La ferme est joliment décorée de lumière et d'une tente. "Ça ressemble à une crèche de Noël", raconte Christian. La météo ne décourage pas les habitants de la commune venus manger la soupe cuisinée et conditionnée à la ferme. "Même par moins 7 degrés, personne n'a oublié sa soupe !" renchérit-il.

La volonté de l'agriculteur naît de créer un espace de "don et de rencontre". Christian trouve que "dans un pays comme le nôtre, que les gens aient faim, c'est hallucinant". Il construit un rendez-vous convivial, propice aux retrouvailles et au partage. "Les gens ne se sont pas vus depuis longtemps, notamment à cause du Covid, ils sont contents de se revoir", explique-t-il.

Cette vente de soupe aura permis de réunir 700 euros au total pour 200 pots vendus. Véritable succès dans une commune qui réunit 280 habitants, Christian ne compte pas s'arrêter là. Il prévoit déjà de recommencer l'action l'année prochaine, et une chanteuse rejoindra l'événement.

Construire la générosité

Agriculteur et ancien militaire, Christian Peyronnyest un vétéran des œuvres caritatives. Au départ, organisateur d'action de cohésions et de comités de fête autour du monde rural, il propose depuis trois ans sa vente de soupe.

Les fonds récupérés la première année ont été reversés au Club Action Social (CAS) de sa commune. L'année suivante, il s'associe avec la Banque alimentaire et réitère la vente de soupe. Les 500 euros récoltés sont reversés à l'association sous forme de pommes de terre et de fromage.

En octobre 2022, deux mois avant la soirée organisée sur son exploitation, il a aussi mis un hectare de pommes de terre à disposition de la Banque alimentaire. Près de 10 tonnes ont été récoltées par les bénévoles. "Les Agriculteurs ont toujours eu du cœur, car ils travaillent avec du cœur", conclut-il.