Marc Fesneau a profité du Sima pour annoncer un financement supplémentaire afin d'accompagner le développement par les constructeurs et l'adoption par les agriculteurs de matériels innovants.

C'est devant un parterre de constructeurs et de concessionnaires réunis pour célébrer les 100 ans du Sima ce dimanche 6 Novembre 2022 que Marc Fesneau a dévoilé le nouveau plan de soutien aux investissements dans le machinisme agricole.

Inscrit dans le cadre de France Relance, ce nouveau dispositif flèche 400 millions d'euros supplémentaires pour accompagner les agriculteurs vers la transition agroécologique, l'adaptation au changement climatique et la décarbonation.

D'abord les constructeurs, puis les agriculteurs

Le plan est décliné en deux volets. Le premier s'adresse aux constructeurs et start-up et sera piloté par BPI France. Il servira à impulser la recherche et le développement de technologies innovantes, et permettra de sélectionner les technologies et matériels éligibles aux subventions.

Le second volet, qui concerne les agriculteurs, sera piloté par FranceAgriMer, avec une procédure semblable à celle des précédentes campagnes de France Relance. Le calendrier n'est pas encore dévoilé.