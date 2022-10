L’Organisation des Nations unies se félicite du « succès » de l’accord conclu entre Kiev et Moscou sur le déblocage des exportations de céréales. Toutefois, pour éviter une crise alimentaire mondiale, l’ONU préconise une baisse des prix des denrées alimentaires et des engrais.

L'accord entre Kiev et Moscou qui vise à faciliter l'exportation des céréales ukrainiennes a permis d'abaisser les prix des produits alimentaires, a indiqué une responsable de l'Organisation des Nations unies (ONU) ayant participé aux négociations. Un accord que qualifie Rebeca Grynspan, secrétaire générale de la Conférence des Nations unies, de "succès".

Pour autant, la secrétaire générale de la Cnuced, l'organisation onusienne en charge du commerce et du développement, a souligné qu'il fallait désormais faire baisser les prix des engrais, dont la Russie est un important producteur, afin d'éviter une crise alimentaire.

Cinq millions de tonnes de céréales sont sortis d’Ukraine

Deux accords ont été signés entre Kiev et Moscou le 22 juillet 2022 sous l'égide de l'ONU. L’un vise à permettre les exportations de céréales ukrainiennes bloquées par la guerre, l'autre les exportations de nourriture et d'engrais russes. Et ce, malgré les sanctions imposées par les pays occidentaux à la Russie. Ce double accord est valable pendant "120 jours", soit quatre mois.

"L'ONU espère qu'il sera reconduit car il a vraiment été un succès et un complément important pour faire face à la crise alimentaire dans le monde", s’est réjoui Rebeca Grynspan, à l'occasion de la présentation du rapport annuel de l'organisation sur le commerce et le développement.

"Nous avons dépassé maintenant la barre des cinq millions de tonnes de céréales qui sont sortis des ports ukrainiens. Cela a sans aucun doute eu un effet sur les marchés céréaliers", a-t-elle ajouté.

Il faut « continuer à faire pression »

Selon la Cnuced, cette initiative en faveur des céréales de la mer Noire, nom donnée à l'accord, a eu "un impact significatif" sur la baisse des prix des denrées alimentaires dans le monde. L'indice des prix des denrées alimentaires de la FAO a reculé pour le cinquième mois consécutif en août 2022, soit le niveau le plus bas depuis sept mois.

"Nous sommes plus ou moins au niveau des prix d'avant la guerre" en Ukraine, a constaté Rebeca Grynspan, qui a souligné que les prix étaient déjà très élevés avant même l'invasion russe.

Elle appelle toutefois à "continuer à faire pression" pour que les prix des denrées alimentaires continuent de baisser.

L’ONU veut « faire baisser les prix des engrais »

La responsable onusienne, ancienne vice-présidente du Costa Rica, a également rappelé que les prix trop élevés des engrais constituaient un autre obstacle de taille à la normalisation du marché des denrées alimentaires.

Les prix des engrais de synthèse, à base d'azote, de phosphore ou de potasse, ont triplé depuis un an et demi, à la suite des perturbations de l'offre de la Russie, qui en était le premier exportateur mondial, et de la flambée des cours du gaz, essentiel pour leur fabrication.

De son côté, la Russie, puissance céréalière mondiale, se plaint de ne pas pouvoir vendre sa production et ses engrais en raison des sanctions occidentales touchant notamment les secteurs financiers et logistiques.

"Nous devons faire baisser les prix des engrais pour éviter une crise future", a encore affirmé Rebeca Grynspan.

Une réunion des producteurs d'engrais doit être organisée à Paris en amont du sommet du G20 qui aura lieu en novembre en Indonésie, afin d'intensifier la production.