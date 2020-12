Top départ pour faire subventionner plus d’une centaine de matériels

Entre la liste à la Prévert et la liste au Père Noël ! FranceAgriMer vient de publier l’impressionnante liste de matériels éligibles au plan de relance pour la conversion des agroéquipements. Du récupérateur de menues-pailles à la pesée continue pour les distributeurs d’engrais en passant par les tondeuses à gazon et les balayeuses, la liste couvre un très large panel de matériels. Les 80 millions d’euros ajoutés au début de la semaine à l’enveloppe initiale de 135 millions ne seront donc pas de trop.

Monter rapidement son dossier

Mais attention, il n’y en aura pas pour tout le monde. Le dispositif d’aide fonctionne sur le principe du « premier arrivé, premier servi », jusqu’à épuisement de l’enveloppe. Il est donc recommandé de préparer son dossier au plus vite pour être prêt le jour de la date du début de dépôt des dossiers, le 4 janvier 2021. L’instruction se fait auprès des services de FranceAgriMer via un site internet spécialement affecté à cette fin et qui sera ouvert prochainement.

De 20 à 50 % d’aides

Le taux de l’aide est fixé à:

20 % du coût du matériel pour les équipements d’agriculture de précision ;

; 30 % pour les buses et équipements de réduction de la dérive ainsi que pour les solutions d’épandage des fertilisants organiques et minéraux ;

ainsi que pour les organiques et minéraux ; de 40 % pour les équipements de substitution à l’usage de produits phytosanitaires.

En outre, les jeunes agriculteurs bénéficient d’une majoration de 10 points sur le taux de base, ce qui porte leur aide à 50 % du prix du matériel dans le cas d’une bineuse, par exemple. Les Cuma bénéficient également de cette majoration de 10 points.

Jusqu’à 40 000 euros par demande

Le plafond de dépense éligible est fixé à 40 000 euros par demande pour les agriculteurs et à 150 000 euros pour les Cuma. Il n’est pas possible de demander plusieurs financements pour le même matériel mais il est autorisé de demander des aides pour plusieurs équipements.

Vous pouvez télécharger le règlement ainsi que la liste des matériels éligibles (à partir de la page 17 pour les grandes cultures).