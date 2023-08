La vente se montre très sélective. Les tarifs sont à la baisse dans les veaux prim’holsteins et normands, dont la majorité s’est vendue entre 40 et 90 € pour les 45/50 kg, et de 90 à 100 € dans les 55/60 kg. Les veaux de moins 45 kg sont délaissés.

Les montbéliards se stabilisent sur le marché de Bourg-en-Bresse. Les veaux de 50/65 kg sont négociés de 190 à 240 €, et de 250 à 280 € pour les sujets lourds convenant à l’exportation.

La tension commerciale reste marquée dans les croisés laitiers avec une qualité assez hétérogène. La gamme tarifaire est très ouverte entre les taupes ou gris ordinaires et les bons croisés blanc bleu. Les taupes ou gris ordinaires se valorisent de 90 à 150 € dans les 45/50 kg. Les tarifs des croisés blanc bleu se maintiennent entre 340 et 380 € dans les bons U.