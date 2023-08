« La baisse maximum de 6 centimes autorisée entre les séances de vente du jeudi et du lundi est atteinte puisqu’aux 5 centimes du cadran du 3 août est venue s’ajouter la baisse de 1 centime de ce lundi 7 août », rapporte le MPB. À la veille de la semaine du 15 août, les groupements de producteurs ont « peu de marges de manœuvre pour résister ». Un lot de 130 porcs a été refusé lors de la vente de ce lundi 7 août.

Dans la zone Uniporc Ouest, les abattages ont été stables la semaine passée avec 351 349 porcs. Les poids moyens se sont repliés de 224 g à 95,09 kg.

Ailleurs en Europe, de nombreuses cotations se sont repliées de manière « assez significative ». La référence allemande a par exemple perdu 10 centimes. « Sous la pression de ce large mouvement baissier, le prix espagnol a lui-même cédé 1,8 centime du kilo vif malgré une faiblesse exceptionnelle des offres et des poids en fort repli, observe le MPB. Le commerce européen est morose, impacté par une météo maussade, une inflation toujours sensible et des ventes pays tiers au ralenti. »