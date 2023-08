Ne les appelez plus Sulky ! Le groupe breton Burel vient d’annoncer que ses trois marques Sulky, Prolog et Sky seraient désormais toutes commercialisées sous les mêmes couleurs et la même marque : Sky Agriculture. La marque Sulky, qui fait référence au siège pour les chevaux d’attelage, a été lancée avec le premier semoir en 1936. Le rachat de Prolog (épandeurs traînés) en 2001 puis le lancement de Sky (contraction de Sulky) en 2003 pour le semis direct et simplifié ont fait gonfler le catalogue du groupe Burel et l’ont contraint à gérer trois marques différentes.

Harmoniser la gamme

Désormais, tous les produits porteront la marque Sky et bénéficieront d’une nouvelle identité visuelle, avec des couleurs inédites. La couleur dominante sera le blanc titane. Il sera combiné avec du gris graphite, déjà présent sur les épandeurs traînés. Enfin, le vert chartreuse des semoirs Sky sera repris sur certains éléments et sur le logo, qui portera un aigle.

Simplifier la communication

Pour Sulky, ce changement a pour objectif de s’adapter à l’évolution du réseau de concessionnaires, avec des structures moins nombreuses mais plus grandes. Il permettra aussi de simplifier et rationaliser la communication. Enfin, côté développement des produits, le regroupement sous la marque Sky permettra de lancer une nouveauté par an, au lieu d’une nouveauté tous les trois ans pour chaque marque.

Paul Denis