Terres Inovia rappelle que les petites altises sont déjà présentes dans les repousses de colza, où des morsures sont observées. Alors que de jeunes colzas sont par endroits en train de lever, l’institut déconseille de détruire ces repousses à proximité des nouvelles parcelles. En effet, en cas d’invasion massive, ces insectes pourraient coloniser les bordures et les détruites entièrement.

Jusqu’au stade 3 feuilles inclus

Ce petit coléoptère, appelé aussi altise des crucifères, doit être surveillé de la levée au stade 3 feuilles inclus, grâce à la mise en place de cuvettes jaunes. Une intervention est recommandée si 8 pieds sur 10 présentent des morsures circulaires et que 25 % de la surface foliaire est consommée.

« Mais plus que le seuil, c’est la vitesse d’accumulation des dégâts et la vitesse de croissance du colza qui sont à prendre en considération au jour le jour pour appréhender le risque », insiste Terres Inovia. En cas d’infestation massive et précoce, et avec un seuil dépassé, il faudra opter pour une pyréthrinoïde, par exemple une spécialité composée de 500 g/l de cyperméthrine.

Céline Fricotté