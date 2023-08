Au Gaec Coeuret, le nettoyage des poulaillers ne se fait plus à la main, mais avec une minipelle. Pour ce faire, Kévin Coeuret a fabriqué deux outils adaptés à cette dernière. L’un est destiné à nettoyer les grandes surfaces et l’autre à laver les lignes de mangeoires et de pipettes. L’exploitation familiale est installée sur la commune d’Unverre, dans l’Eure-et-Loir. La ferme regroupe plusieurs activités dont de l'élevage hors-sol (porcs et volailles), de la fabrication d'aliment à la ferme et des grandes cultures. Kévin épaule son père sur l’ensemble des ateliers de l’exploitation, en plus de gérer de son côté l’élevage de dindes.

Un nettoyage complet

La partie avicole comprend deux bâtiments, l'un de 1 280 m² et l'autre de 1 300 m², ainsi qu'un jardin d’hiver de 500 m². Les deux bâtiments sont nettoyés et désinfectés entre chaque lot d’animaux. À l’intérieur, l’éleveur lave le sol (sauf dans le bâtiment de 1 280 m² car son sol est constitué de terre battue), les lignes de gamelles et de pipettes, les systèmes de ventilation, les échangeurs d’air et les parois.

« À l’extérieur, je récure les parois, les jupes et toutes les ventilations. Avant d’avoir mon système, je mettais environ 4,5 jours à laver chaque bâtiment à la main et derrière je devais prendre rendez-vous chez l’ostéopathe pour soulager les douleurs. Il me fallait donc un système qui soit aussi efficace qu’un lavage manuel tout en me faisant économiser du temps et de l’énergie », indique Kévin. C’est pourquoi le jeune éleveur a décidé de concevoir un système de nettoyage à aute pression installé sur une minipelle Yanmar SU26.

Deux outils adaptés

Un des outils de nettoyage sert au lavage des surfaces. Il est constitué de 6 rotobuses installées sur un bras pivotant et escamotable pour atteindre tous les recoins des bâtiments. « La pression de lavage idéale est de 110 bars pour dépoussiérer ou nettoyer les gamelles et les pipettes. Lorsque c’est très sale, je peux augmenter cette pression à 170 bars. J’évite de m’approcher trop près des différentes surfaces, car sinon je les abîme. Je peux remplacer les rotobuses par des mousseurs qui servent à appliquer le détergent. Au départ, j’incorporais ce dernier directement dans la cuve tampon mais le fond nécessitait forcément un rinçage, ce qui m’obligeait à utiliser beaucoup d’eau. C’est pourquoi je suis parti sur de l’injection directe, via un système venturi. Il me suffit de tourner deux vannes pour ajouter le produit », décrit l’éleveur.

Pour le lavage des lignes de gamelles et des pipettes au départ, l’agriculteur avait opté pour un système en forme de « U » composé de 6 buses mais certaines faces n’étaient pas bien nettoyées. « Je suis alors parti sur un système tournant constitué de deux plateaux tournant en inox, accueillant quatre buses chacun », précise Kévin. Les plateaux sont entraînés par un moteur hydraulique. La largeur entre les deux plateaux est réglable via un système à vis. Le système est déportable afin de travailler de biais par rapport à la minipelle.

Un circuit d’eau sur mesure

« Après avoir récupéré la minipelle, il a fallu calculer tous mes besoins hydrauliques pour les débits et pressions d’eau. À cet effet, je me suis rapproché de l’entreprise Billaud Segba. Ils ont ainsi déterminé avec moi la position des buses, le type de raccord et le dimensionnement des organes. Ainsi, nous avons déterminé qu’il fallait une pompe délivrant 127 l/min. Avec un débit pareil, je ne pouvais pas me brancher directement sur le réseau d’eau courante. J’ai dû faire un circuit permettant d’alimenter mon système », explique Kévin.

L’eau provient d’une citerne souple qui est remplie pendant l’hiver. Afin d’éviter le développement d’algues, l’eau provient de la station de traitement qui alimente la ferme. Une petite pompe électrique vient la chercher dans la citerne et l’envoie dans une cuve tampon de 1 000 litres. L’eau est ensuite envoyée dans l’enrouleur hydraulique qui accueille un tuyau de 170 m de longueur. La pompe de 127 l/min est entraînée par un tracteur. Le tuyau arrive sur le toit de la machine et vient alimenter les outils en passant le long du bras sans gêner les mouvements de ce dernier. Avec sa solution, Kévin effectue désormais ses corvées de nettoyage sans effort, en restant assis sur sa minipelle.

Paul Denis

Kévin Coeuret a décidé de fabriquer son système de nettoyage pour s'économiser du temps et de l'énergie. ( © P. Denis/GFA) Kévin a ajouté deux tubes en Inox de part et d'autre pour protéger les buses, mais aussi pour servir de support lorsque l'outil est rangé. ( © P. Denis/GFA) Les plateaux tournants sont protégés par des grilles pour éviter d'accrocher les lignes. ( © P. Denis/GFA) Le pompage dans la cuve souple est assuré par une pompe électrique qui s'active grâce à un flotteur installé dans la cuve tampon. ( © P. Denis/GFA) Le tracteur Renault 103.14 entraine la pompe qui alimente la minipelle en puisant dans la cuve tampon. ( © P. Denis/GFA) Le système d'injection de produit fonctionne grâce au principe de Venturi. Il suffit d'actionner deux vannes pour l'activer. ( © P. Denis/GFA) La minipelle Yanmar SV26 pèse 2,6 tonnes et développe environ 24 ch. L'attelage du bras est de type Morin.Il permet de changer facilement d'outil. ( © P. Denis/GFA)