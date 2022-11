Les perspectives pour le système électrique cet hiver sont plus pessimistes que précédemment. Des coupures sont à craindre en janvier et les exploitations agricoles ne seront pas épargnées. Il est possible de s'inscrire aux alertes pour anticiper ces délestages du réseau.

En cas de grosses difficultés sur le réseau électrique, des mesures de "délestage" seront mises en place cet hiver. C'est-à-dire des coupures d'électricité tournantes, d'environ deux heures. Les consommateurs prioritaires, comme les hôpitaux ou les transports, ne seront pas concernés. Les exploitations agricoles ne sont pas considérées comme prioritaires et ne seront pas épargnées. S’équiper face aux pannes de courant (19/04/2021) Il est néanmoins possible d'être prévenu trois jours avant l'éventuel déclenchement du dispositif baptisé Ecowatt Rouge. La veille, le créneau horaire concerné sera même annoncé à ceux qui se sont inscrits sur le site Ecowatt déclare Réseau de transport d'électricité (RTE). Le site informe en permanence de l'état du réseau et des prévisions pour les prochaines heures et les prochains jours. Il est à noter que les coupures adviendraient aux pics de consommation électrique : le matin entre 8 h et 13 h, et le soir entre 18 h et 20 h. Inquiétudes pour janvier En septembre, le gestionnaire du réseau électrique français s’était montré plutôt confiant pour cet hiver, tout en alertant sur de potentielles difficultés d’approvisionnement en cas de vague de froid. Le 18 novembre 2022, l’opérateur a présenté ses perspectives actualisées, et elles sont plus pessimistes qu’auparavant. Le mois de janvier préoccupe particulièrement RTE. Si la météo est normale, il devrait y avoir entre zéro et deux alertes Ecowatt Rouge. Si elle est froide, ce nombre pourrait atteindre cinq. Le risque de coupure a été augmenté en raison du retard pris dans les travaux des centrales nucléaires, alors que la moitié du parc français est actuellement à l’arrêt. RTE garantit cependant qu’il n’y aura pas de black-out total. La sobriété énergétique est la clé pour éviter le pire (15/09/2022) Le mois de novembre s’est passé sans encombre, mais cela s’explique notamment par des températures nettement supérieures aux normales de saison (+3,5°C). C’est aussi la réduction de consommation par le secteur industriel, en raison d’un prix de l’électricité très élevé, qui a limité la demande. Le gestionnaire de réseau maintient et renforce son appel aux économies d'énergie pour que l'hiver se passe au mieux.

Gildas Baron