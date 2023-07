La cuve frontale SprayHub de Lemken peut être utilisée actuellement pour du désherbinage avec le montage de l’unité d’application Spraykit et une bineuse montée à l’arrière pour une pulvérisation inter-rang pendant le binage.

Pour la prochaine campagne, les fonctions du SprayHub et du SprayKit ont été élargies avec par exemple la coupure électrique d’un seul tronçon via Isobus, qui permet une coupure automatique des tronçons rang par rang via GPS. Un SprayKit pour engrais starter est également disponible pour le semoir monograine Azurit.

Plusieurs configurations

La cuve frontale SprayHub est équipée de sa propre commande, d’un système d’agitation et de nettoyage. Elle est commandée par Isobus et peut être pilotée via le logiciel iQblue spray. La cuve a une capacité de 1 100 litres ou 1 500 litres. Elle est équipée d’un réservoir d’eau claire, d’un lave-mains et d’un tamis de remplissage. Il existe une buse d’incorporation supplémentaire pour dissoudre les produits solides. Une connexion pour Système de Transfert Fermé (CTS) pour une incorporation sans contact est également disponible.

Le SprayHub peut être utilisé pour la pulvérisation inter-rang avec la bineuse EC-Weeder, jusqu’à 28 rangs. Deux buses par rang sont désormais possibles, afin d’appliquer l’herbicide latéralement sous le feuillage de la culture. Une autre configuration permet de faire de la fertilisation liquide sur le soc patte d’oie. En semis monograine, le SprayKit peut être utilisé sur le semoir Azurit jusqu’à huit rangs, pour la fertilisation starter sur les socs à double disque.