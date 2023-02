Le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe lance le programme « Mieux manger pour tous ». Doté d’un fonds pluriannuel, de 60 millions d’euros en 2023, il se déclinera, dès le printemps, en chèques, paniers et ateliers privilégiant les produits sous label de qualité et locaux.

Le programme « Mieux manger pour tous » s’inscrit comme un nouveau « pack vert et solidaire », soutient le ministre de la Solidarité, Jean-Christophe Combe dans un communiqué daté du 28 février 2023. Il se traduira par la mise en place de paniers, de chèques et d’ateliers verts et solidaires, déployés par les réseaux d’aide alimentaire. L’objectif est de « garantir l’accès à une alimentation de qualité au plus grand nombre en valorisant la localité et la saisonnalité des produits ».

Soutenir les labels de qualité et le local

Ce programme est doté d’un fonds pluriannuel, à hauteur de 60 millions d’euros en 2023. Il se décline en deux volets :

À l’échelle nationale : 40 millions d’euros seront destinés à garantir des approvisionnements « plus écologiques et plus sains aux associations d’aide alimentaire ». Ces dernières pourront acheter des fruits, des légumes, des légumineuses et des produits non transformés, sous label de qualité tels que définis par la loi Egalim (notamment bio, AOP, AOC, IGP, Label rouge, pêche durable) . « Les achats auprès des producteurs locaux seront également privilégiés », ajoute le ministre. La Direction générale de la cohésion sociale passera directement des conventions « Mieux manger pour tous ! » avec les associations d’aide alimentaire « qui fixeront des objectifs précis, négociés avec chaque acteur ».

À l’échelle locale : 20 millions d’euros seront destinés à soutenir les « alliances locales de l’alimentation » entre producteurs, associations, bénéficiaires et collectivités, ainsi que les Projets alimentaires territoriaux (PAT). « Les services déconcentrés de l’État pourront soutenir très rapidement des projets d’ores et déjà identifiés comme répondant aux objectifs du programme ». Un appel à candidature sera lancé pour l’émergence de nouveaux projets.

Les crédits seront déployés dans le courant du printemps.

Les PAT très impliqués

Les PAT pourront mettre en place :

Des chèques verts et solidaires (comme il en existe à Rennes et à Dijon) :

Des paniers verts et solidaires issus de groupements d’achat locaux, d’accompagnement à la transformation et à la conservation de produits bruts, de lutte contre le gaspillage alimentaire, etc. ;

Des ateliers verts et solidaires d’accompagnement des personnes pour améliorer la connaissance des recommandations nutritionnelles et l’apprentissage de la cuisine.

« Ces chèques, paniers et ateliers verts et solidaires seront proposés dès ce printemps partout en France, assure le ministre Jean-Christophe Combe, pour faciliter l’accès du plus grand nombre à une alimentation plus saine, plus durable et de meilleure qualité. »