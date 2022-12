La revalorisation automatique du fait de l'inflation, hissera le Smic de 1,8 % au premier janvier 2023.

À compter du 1er janvier 2023, le Smic horaire brut (salaire minimum interprofessionnel de croissance) passera à 11,27 euros en métropole. Ce qui revient à une hausse de 1,8 % par rapport à son niveau précédent.

En brut, pour un temps plein de 35 heures hebdomadaires, le Smic mensuel brut passera à 1 709 euros, soit un net de 1 353 euros. Le ministère du Travail a confirmé cette hausse, notant qu'en net, le Smic va gagner 84 euros par rapport au 1er janvier 2022.

Revalorisation légale

Le Smic bénéficie chaque année d'une hausse mécanique au 1er janvier qui tient compte de la hausse des prix pondérée pour les 20% de ménages aux plus faibles revenus. Des revalorisations légales interviennent aussi en cours d'année dès que l'inflation dépasse les 2 %, ce qui a conduit à deux hausses exceptionnelles cette année (2,6% au 1er mai et 2% au 1er août) après celle, automatique, de 0,9% en janvier 2022. Du fait de la revalorisation du Smic intervenue le 1er août, la hausse des prix prise en compte pour l'augmentation automatique de janvier porte uniquement sur les mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre.

Selon les chiffres publiés par l'Insee la semaine dernière, cet indice des prix pour "les ménages du premier quintile" (les 20% les plus pauvres) a progressé de 0,4% en novembre et de 1,8% depuis juin. Sur un an, la hausse est de 6,6%.

Indexation

Seul le Smic est encore un salaire indexé sur l'inflation. Ce qui conduit les salaires minimaux de plusieurs branches à passer en dessous du Smic depuis plusieurs mois. Ce qui conduit certains économistes à appeler à en revoir le principe au profit d'une indexation sur un panel de minima sociaux de branches.

Les syndicats de salariés, eux, sont farouchement opposés à cette proposition surtout en ces temps d'inflation forte. La branche agricole de la CGT (Fnaf-CGT), par exemple, y verrait la fin réelle du Smic et appelle, au contraire, à rétablir l'échelle mobile, soit l'indexation de tous les salaires sur l'inflation, une mécanique abandonnée en 1983.