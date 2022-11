1,6 million de ménages modestes recevront une aide pour le chauffage au fioul de 100 à 200 € à partir du 8 novembre 2022.

Une nouvelle aide pour les ménages les plus modestes se chauffant au fioul, dotée de 230 millions d’euros, prendra la forme d’un "chèque énergie fioul" de 100 à 200 euros. Celui-ci sera envoyé à partir du mois de novembre à environ 1,6 million de foyers.

Il faudra parfois en faire la demande

Pour les ménages qui ont déjà utilisé un chèque énergie pour payer une facture de fioul par le passé, le chèque fioul de 200 euros sera envoyé automatiquement d'ici fin novembre. Pour les autres ménages éligibles, il faudra faire la demande sur le guichet en ligne dédié. Il suffira de transmettre une facture de fioul pour percevoir l’aide de 100 ou 200 euros le mois suivant.

Les ménages éligibles

Le montant du "chèque fioul" dépendra des revenus du ménage et du nombre de personnes dans le foyer. Les revenus de 2020 sont pris en compte pour le calcul et le revenu fiscal par unité de consommation doit être inférieur à 17 400 €. Par exemple, une personne seule au Smic sans enfant touchera 100 euros et 200 euros avec au moins un enfant.

Un simulateur est en ligne pour que les ménages puissent vérifier leur éligibilité. Il faut se connecter avec son numéro fiscal.

Si vous avez déjà rempli la cuve et payé le fioul

L'aide fioul n’est pas applicable aux factures de fioul déjà acquittées. Mais le "chèque fioul" pourra être utilisé pour le paiement de tout type de factures d’énergie (gaz, d’électricité, fioul, pellets de bois, etc.), et ce jusqu’en mars 2024.