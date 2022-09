Le ministère de l’Agriculture, le fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise agricole Vivea et l’opérateur de compétences Ocapiat ont annoncé la mise en ligne du module de formation à distance réservé aux référents bien-être animal des élevages de porcs et de volailles.

« Les “référents bien-être animal” peuvent désormais débuter ou finaliser leur parcours de formation continue composé de deux étapes (module à distance et formation labellisée) », assurent le ministère de l’Agriculture, Vivea et Ocapiat, dans un communiqué publié le 5 septembre 2022.

Depuis le 1er janvier 2022, les élevages d’animaux domestiques et sauvages doivent nommer un référent en bien-être animal. En élevage de porcs ou de volailles, ce dernier doit obligatoirement suivre une formation. Le module à distance désormais disponible (1) « rappelle notamment les fondamentaux du bien-être animal qui s’appuie sur les dernières avancées scientifiques et qui repose sur les cinq libertés, grands principes directeurs de bientraitance. »

Pris en charge intégrale

Il est financé par le ministère de l’Agriculture et « mis gratuitement à disposition de tous les référents en bien-être animal des élevages porcs et/ou volailles non-salariés et salariés et répond au cadre réglementaire de l’arrêté du 16 décembre 2021 », précise le communiqué.

Plus largement, ce dispositif de « renforcement de la prise en compte du bien-être animal » dans les exploitations détenant ou élevant des animaux « est adossé à la formation professionnelle agricole continue qui permet aux éleveurs de compléter leurs connaissances en fonction de leurs besoins identifiés », estime le ministère.

Le module de formation en ligne rappelle notamment les fondamentaux du bien-être animal, qui repose sur les cinq libertés.