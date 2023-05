Les nouveaux Precea 9000-TCC et 12000-TCC affichent des largeurs de travail respectives de 9 et 12 mètres. Ils se déclinent en versions à 12 ou 16 rangs avec des écartements de 70, 75 et 80 cm.

Le semoir est équipé d’une trémie centrale de 2 000 litres, qui peut ainsi accueillir le contenu de deux big-bags. La semence est ensuite transportée pneumatiquement jusqu’aux petites trémies situées sur chaque élément. Le transport de la graine est coupé automatiquement dès que les trémies individuelles sont pleines et reprend lorsque le niveau baisse.

La sélection de la graine est réalisée par le dispositif PreTeC. La languette de sélection est couplée à des capteurs optiques qui détectent les doubles et les manques. L’entraînement est électrique, ce qui permet de réaliser de la modulation par GPS. Les Precea traînés bénéficient également du système Curve Control qui adapte la densité dans les courbes afin d’éviter les sur- et sous-dosages.

Pour l’application simultanée d’engrais, il est possible d’opter pour une double trémie de 6 000 litres. Chaque compartiment dispose de son propre doseur.