Afin d’obtenir des fréquences d’exploitation de la 5G à un coût réduit, les quatre opérateurs de téléphonie mobile (Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR) se sont engagés auprès du gouvernement à améliorer la couverture en 4G, en particulier dans les zones rurales. L’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse), qui joue le rôle de gendarme des télécoms, suit l’évolution de la couverture 4G des territoires et publie à chaque trimestre les performances de chaque opérateur.

Des cartes détaillées

En plus de toutes les données disponibles sur le site de l’Arcep, il est désormais possible de récupérer l’information sous forme de carte, pour chaque département. En vous connectant sur www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-cartes/la-couverture-4g-en-france-par-departement.html, vous pouvez récupérer la carte de couverture de votre département pour chacun des quatre opérateurs. Cette information pourra s’avérer bien utile au moment de choisir un nouvel opérateur.