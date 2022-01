Pour une famille de quatre personnes, manger varié et équilibré coûte 700 € par mois pour les premiers prix, et plus de 1100 € pour le bio, relève l’observatoire des prix de 2021 de l’association Familles rurales. En rayon, les fruits et légumes ont augmenté de 9 % en deux ans.

Pour la quinzième année consécutive, Familles Rurales a réalisé son Observatoire des prix de grande consommation. Conclusion : entre 2019 et 2021, sur les produits alimentaires, l’inflation a été contenue (+2,2 % en moyenne selon l’Insee), mais les prix des fruits et légumes en rayons ont augmenté de 9 %.

Ainsi, s’alimenter conformément aux préconisations du plan national nutrition santé (PNNS), bien connu pour ses « 5 fruits et légumes par jour », coûte plus cher. Pour ce régime varié et équilibré, les fruits et légumes représentent près du tiers des dépenses alimentaires.

De 450 à 1150 € par mois pour une famille de quatre

Le prix moyen mensuel d’un panier « varié » pour une famille de quatre personnes s’élève à 696 € pour les premiers prix, 765 € pour les marques nationales et 1 148 € pour le bio, relève Familles Rurales, qui compare ce budget avec un Smic net mensuel avant impôt de 1237 €.

Mais il est possible pour une famille de s’en tirer pour 450 € par mois en achetant les fruits et légumes de saison et les viandes les moins chers, nuance Familles rurales.

« Un chèque « fruits et légumes » s’impose pour ne pas détourner les familles aux budgets modestes de ces aliments « bons pour la santé »», revendique l’association de défense des consommateurs.