La douceur du début de semaine va s’éclipser

Ce mercredi 24 février 2021, Météo-France prévoit l’arrivée d‘une masse nuageuse sur une partie de la Bretagne. Jeudi, le thalweg (1) présent sur l’Atlantique va se rapprocher du pays et une perturbation peu active gagnera les régions du Nord-Ouest. Vendredi, la perturbation touchera encore les régions du Nord-Est. Au cours de ces deux jours, la masse d’air se rafraîchira. Samedi et dimanche, les conditions devraient être anticycloniques.

> Retrouvez votre météo agricole personnalisable sur Lafranceagricole.fr

Grande douceur

Ce mercredi matin, le ciel sera très nuageux sur le Finistère et près du golfe du Lion avec quelques gouttes possibles. Dans les plaines du Sud-Ouest, la grisaille et quelques brouillards seront souvent présents. Ailleurs, la présence de quelques bancs de brouillard n’empêchera pas un temps bien ensoleillé.



L’après-midi, quelques entrées maritimes toucheront encore l’Aude et l’Hérault. Ailleurs, le soleil sera bien présent. Le vent d’autan et le vent de sud sur la pointe de la Bretagne et les hauteurs pyrénéennes souffleront encore assez fort.



Les températures seront encore en légère hausse sur l’ouest.

> À lire aussi : Attention, les normales de saison font peau neuve (19/01/2021)

Un rafraîchissement s’amorce à partir de jeudi

Jeudi, le ciel sera très nuageux et faiblement pluvieux sur le quart nord-ouest. Les entrées maritimes seront toujours présentes autour du golfe du Lion. Ailleurs, on profitera encore du soleil.

Vendredi, on retrouvera la trace de la perturbation avec quelques gouttes entre le Nord-Est et l’Auvergne, et le ciel sera assez nuageux sur le Sud-Ouest. Ailleurs, le soleil sera bien présent. Une baisse des températures s’amorcera jeudi, mais elle s’accentuera vendredi.

Vendredi matin, de petites gelées sont probables sur la moitié nord.

Les températures de l’après-midi atteindront 11 ou 12°C sur une grande moitié nord, 13 à 17°C sur les régions les plus méridionales.

Soleil et retour à des températures de saison le week-end prochain

Samedi, le ciel sera parfois chargé sur un grand quart sud-est avec de rares précipitations. Ailleurs, le temps sera sec et ensoleillé.

La journée de dimanche devrait être globalement sèche et ensoleillée. Les températures seront stationnaires, assez proches des normales.

Oriane Dieulot

(1) en météo, le thalweg est un creux barométrique prenant à l’horizontale une forme suffisamment allongée pour qu’on puisse y distinguer un axe passant par son centre. Sur les carte, il prend la forme d’une vallée, l’assimilant ainsi à la définition géographique initiale du thalweg, c’est-à-dire le creux d’une vallée.