Les services statistiques du ministère ont présenté le 8 juillet 2022 les derniers résultats du recensement agricole de 2020, dont les données provisoires avaient été dévoilées mi décembre 2021. Une étude s’intéresse à la main-d’œuvre agricole et à l’externalisation des travaux.

Fort développement des prestations par ETA

En 2020, comme en 2010, 56 % des exploitations ont eu recours à des prestations de service réalisées par une entreprise de travaux agricoles (ETA), une Cuma ou un autre prestataire.

Si la proportion est la même, le volume des travaux externalisés a fortement augmenté. Il est estimé à 23 400 ETP en 2020, dont 14 800 ETP pour les ETA (contre 10 700 ETP en 2010, soit une hausse de 40 % en 10 ans) et 1 300 ETP pour les Cuma.

Ce travail délégué reste marginal : il représente 3,5 % du volume de travail agricole mobilisé sur l’année 2020 (659 000 ETP).

Les productions végétales souvent déléguées

En moyenne 55 % des exploitations y ont eu recours pour les productions végétales (par exemple pour l’épandage, ou la récolte). Les éleveurs de bovins laitiers et mixtes font très souvent appel aux prestations pour leurs cultures.

Plus les exploitations sont grandes économiquement, plus elles ont recours aux prestations de service, et plus elles proposent elles-même du travail à façon. En marge de ces résultats, le ministère a précisé que 13 % des exploitations de grandes cultures déléguaient intégralement leurs travaux.

Un recours accru aux salariés

En parallèle de la diminution du nombre d’exploitations (- 100 000), le nombre de chefs d’exploitations et coexploitants a baissé (- 108 000 personnes, l’équivalent de -54 600 ETP). Le recours à une main-d’œuvre salariée extérieure à la famille s’est accru sur la période, en particulier à travers l’emploi permanent salarié non familial (+ 8,2 % en ETP).

Cette progression va de pair avec le développement des exploitations sous forme sociétaire (EARL, Gaec,…) de 9 %, qui emploient relativement plus de salariés que les individuelles. Le nombre de salariés permanents non familial atteint 170 400 personnes en 2020 (+10 %), pour l’équivalent de 138 300 ETP (+8 %).