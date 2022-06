Initialement prévue le vendredi 17 juin 2022, la date limite de dépôt des demandes d’aide à l’alimentation animale est décalée à mercredi 29 juin 2022, à 14 h.

Des interruptions de service le 21 et 25 juin

Les demandes doivent être effectuées en ligne sur le site de FranceAgriMer. L’organisme indique que « des interruptions de service auront lieu le mardi 21 juin de 12 h à 14 h et toute la journée du samedi 25 juin » et que durant ce laps de temps il ne sera pas possible d’accéder au téléservice.

