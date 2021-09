L’aide à l’embauche d’un apprenti est reconduite en 2022

L’aide à l’embauche d’un apprenti ou d’un contrat de professionnalisation est prolongée jusqu’au 30 juin 2022, a annoncé le Premier ministre Jean Castex. Cette aide se monte à 5000 euros (pour un mineur) ou 8000 euros (pour un majeur) par contrat selon l’âge de l’apprenti. Elle avait été instaurée en juillet 2020 puis prolongée une première fois en mars 2021 jusqu’à décembre de cette année. Les décrets d’application de cette annonce ne sont pas encore parus.

Un plan pour l’emploi

L’annonce du Premier ministre Jean Castex fait partie du plan pour l’emploi qu’il a présenté le 27 septembre 2021 à Chatellerault (Vienne). Le gouvernement table notamment sur la mise en œuvre de la réforme de l’assurance chômage pour « encourager le travail, le retour à l’emploi et ce, sur des contrats moins précaires », a souligné Jean Castex, le nouveau mode de calcul des allocations devant notamment entrer en vigueur au 1er octobre 2021. Les syndicats y sont globalement assez opposés.

L’exécutif mise aussi sur un renforcement de l’attractivité des métiers qui passe par des négociations de branche. La troisième réponse, le « cœur des mesures nouvelles » présentées est « l’investissement dans les compétences » qui vise à former salariés et demandeurs d’emploi, notamment de longue durée.

Former les demandeurs d’emploi

Le gouvernement entend mobiliser 1,4 milliard d’euros supplémentaires sur 2021 et 2022, dont 900 millions dès cette année pour la formation professionnelle, avec l’objectif de former 1,4 million de demandeurs d’emploi en 2022. Pour cette année, le plan est financé par redéploiement, notamment via « des crédits d’urgence budgétés » pour la crise sanitaire, a précisé Jean Castex.

Un volet du plan vise de façon spécifique les demandeurs d’emploi de longue durée. 240 millions d’euros seront mobilisés pour étendre les aides à l’embauche de 8000 euros dans le cadre des contrats de professionnalisation. Pour la ministre du Travail, Elisabeth Borne, « l’objectif est d’augmenter d’un tiers le nombre de ces contrats signés avec des demandeurs d’emploi de longue durée ».

Pôle emploi s’engage également à recontacter tous les demandeurs d’emploi de longue durée d’ici à fin 2021 et les orienter vers les nouvelles mesures du plan. Pour les demandeurs d’emploi de très longue durée (inscrits depuis plus de deux ans), Pôle emploi proposera aussi un « parcours de remobilisation » plus intensif. L’ensemble des demandeurs d’emploi de très longue durée se verront proposer ces parcours d’ici à fin 2022.

Éric Young avec AFP