Elle n’intègre pas non plus la composition des :

L’indemnité inflation n’est à intégrer ni dans les rémunérations (rubrique « type — S21.G00.51.011 » : 001 - Rémunération brute non plafonnée ; 002 — Salaire brut soumis à contributions d’Assurance chômage ; 003 — Salaire rétabli – reconstitué ; 010 — Salaire de base), ni dans les primes, indemnités et gratifications (S21.G00.52), ni dans les bases assujetties (S21.G00.78.001).

Vous utilisez le Tesa +

Vous pouvez déclarer l’indemnité inflation à partir de la page « Eléments de rémunérations », en cliquant sur le lien « Ajouter un élément non soumis à cotisations ». Sur cette page, vous devez :

• Renseigner les dates de début et de fin de la période de rattachement ;

• Rechercher dans la liste déroulante « indemnité inflation (hors cots et contrib.) » ;

• Saisir 100 (il vous sera impossible de déclarer un montant différent).

L’indemnité inflation déclarée sera reportée sur le bulletin de paie de votre salarié. Elle sera comprise dans le calcul du « Net à payer avant impôt sur le revenu » et « Net payé en euros », et non incluse dans le net imposable.

Le montant global des indemnités versées sera ensuite déduit du solde restant dû mentionné sur votre facture mensuelle ou trimestrielle.