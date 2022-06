Sur le Tour de France, l’agriculture compte bien montrer le maillot. En plus des traditionnelles fresques réalisées par les agriculteurs le long du parcours (cette année sur le thème « À votre Tour »), la FNSEA sera présente dans la caravane des deux tours, masculin et féminin, sur le thème de l’emploi. Le syndicat majoritaire l’a expliqué ce 28 juin 2022 lors d’une conférence de presse à Paris.

Un char, des monospaces, des gadgets distribués serviront à promouvoir le secteur agricole en tant qu’employeur de main-d’œuvre. Aussi bien pour assurer le renouvellement des générations que pour recruter des salariés agricoles ou dans les métiers qui gravitent autour de l’agriculteur. Une nouvelle signature sous forme de slogan fera son apparition : « Ma nature, mon futur, l’agriculture ». Des codes QR sur les gadgets renverront les curieux vers des fiches métiers. Des minivillages des métiers ponctueront le parcours à chaque étape.

L’agriculture recrute

« Nous voulons montrer que notre secteur est ouvert à toutes et à tous, explique Jérôme Volle, agriculteur en charge des questions d’emploi au sein de la FNSEA. Nous mettrons en avant plus de cent métiers agricoles pour dire aux gens qu’il y en a sans doute un pour eux parmi ceux-là. Nous dirons que tous les profils, du CAP au bac + 5, sont les bienvenus. Et nous martèlerons que l’agriculture recrute ! »

Cette animation sera reconduite pendant les deux éditions du Tour qui suivront. Elle sera prolongée tout au long de l’année pour devenir un slogan. « L’agriculture est attendue, c’est vrai, mais les métiers de l’agriculture sont méconnus, ajoute Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. Nous cherchons 60 000 à 70 000 personnes par an en tant que salariés permanents. Nous avons la responsabilité d’assurer le renouvellement des générations. Nous pensons que le Tour de France, avec qui nous nouons un partenariat depuis des années, est une formidable vitrine de notre image en tant qu’employeur, y compris auprès des jeunes qui regardent le Tour. »

Chaque jour, 3,8 millions de téléspectateurs regardent le Tour à la télévision, selon les chiffres de France Télévisions. En 2022, pour la première fois, le Tour sera aussi retransmis sur Netflix.