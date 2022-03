S’il a un moment laissé planer le doute sur le maintien de sa candidature devant les élus locaux le 15 mars 2022, Jean Lassalle est bien là dans la course à la présidentielle.

Du haut de son bus à impériale à son effigie avec lequel il a commencé un tour de France le 9 mars 2022, le député classé comme « technicien agricole » de métier sur le site de l’Assemblée nationale, se veut le défenseur d’une « France authentique ».

Trois milliards d’euros pour les campagnes

Dans son programme, il déclare les campagnes comme « grande cause nationale » et leur promet 3 milliards d’euros sans en détailler sa répartition. Il promet le désenclavement de ces territoires par le maintien et la création d’écoles, de transports, de services de santé et par le développement de la fibre optique et du réseau 4G. Il qualifie au passage comme « incompatible » la cohabitation entre les bergers et leurs troupeaux et les « prédateurs tels que les ours, les loups et les lynx ».

Concernant ses propositions strictement agricoles, le fondateur du mouvement Résistons ! souhaite modifier la répartition des aides de la Pac qu’il juge « très inégalitaire ». Il veut les flécher en « priorité aux paysans qui respectent leur terre et leurs bêtes » plutôt qu’à « la spéculation foncière ou à la friche ».

En quittant Lourdios-Ichère, mon village natal, pour un nouveau tour de France à votre rencontre, je salue les amis et jette un coup d'œil dans le rétro pour voir le chemin parcouru depuis mon enfance dans ce coin de paradis. Beaucoup d'émotions et de joie. pic.twitter.com/8ayoPixJ2v — Jean Lassalle (@jeanlassalle) March 9, 2022

Du « ticket restaurant » au « ticket paysan »

À l’instar des « tickets restaurants », Jean Lassalle défend la création de « tickets paysans » pour soutenir les circuits courts ou l’extension des premiers aux « agriculteurs locaux et régionaux ».

Concernant l’octroi des Signes de qualité et d’origine (Siqo) comme l’AOC, AOP ou le Label rouge, il souhaite le conditionner à « la transmissibilité des exploitations agricoles aux générations à venir, au bien-être des paysans, aux qualités gustatives ainsi qu’aux bienfaits pour la santé des consommateurs ».

Renforcer le droit de préemption de la Safer

Pour « protéger le potentiel des exploitations », l’élu des Pyrénées-Atlantiques propose de « renforcer les prérogatives de la Safer en matière de préemption ». Toujours sur le volet foncier, le candidat veut faciliter le changement d’usage agricole à usage d’habitation pour favoriser, par exemple, « la transformation des granges et fermes abandonnées » en logements, en industries ou en lieux culturels.

Sur le plan fiscal, Jean Lassalle propose « d’exonérer de taxes les héritages agricoles » et de dispenser de taxe foncière et d’impôts sur les sociétés « toute activité professionnelle dont le siège est installé dans les communes de moins de 15 000 habitants ». Pour les très petites entreprises, il formule l’idée d’une exonération de charges sociales pour l’embauche des deux premiers salariés.