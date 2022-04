Prix garantis et Pac qui protège les producteurs français. Voici les principales propositions du programme de Nicolas Dupont-Aignan pour l’agriculture. Le candidat de Debout la France a obtenu le nombre de signatures requis, dans la dernière ligne droite, durant la semaine du Salon international de l’agriculture où il s’est rendu le 3 mars 2022.

Une Pac plus protectrice

Nicolas Dupont-Aignan considère que la Pac doit « protéger son marché » et que son modèle actuel « n’est pas tenable ». Il propose d’instaurer « un mécanisme de droits de douane variables » sur les importations. Si ce n’est pas possible, il mettra en œuvre une politique agricole nationale de garantie des prix. Il est contre les accords de libre-échange qui sont « déloyaux », comme le Ceta avec le Canada ou le Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay). Il veut que tous instaurent une « exception agricole ».

Garantir les prix

Le député de l’Essonne veut une nouvelle politique pour garantir des prix et des revenus aux agriculteurs, avec « une politique agricole nationale de garantie des prix ». Il propose d’établir un tunnel de prix, avec des bornes minimum et maximum, et des quotas de production. Pour redonner de la compétitivité aux exploitations, il supprimera les cotisations sociales des exploitants. Il veut « doper les installations » en mettant en place des prêts garantis à 50 % par l’État garantisse pour les jeunes agriculteurs, afin de faciliter leur accès aux financements.

Lutter contre la maltraitance animale

Son programme promet aussi plusieurs mesures pour « lutter contre la maltraitance animale ». Le candidat souhaite notamment rendre obligatoire la vidéosurveillance dans les abattoirs et « renforcer la formation pratique » du personnel. Il propose également de créer un label « bien-être animal ».