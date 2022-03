Valérie Pécresse veut redonner sa place à l’agriculture au cœur d’un projet de société plus large. C’est lors d’un déplacement à Villers-le-Lac (Doubs), le 13 janvier 2022, qu’elle a esquissé son programme pour l’agriculture. Pour traiter des sujets agricoles, elle est entourée de Xavier Bertrand et de Pascal Coste, président du conseil départemental de la Corrèze, qui l’a représenté plusieurs fois lors de débat sur les thèmes de l’agriculture et de la ruralité.

La candidate des Républicains estime que le quinquennat d’Emmanuel Macron est celui du « décrochage agricole », pointant du doigt la perte de la souveraineté alimentaire et la forte diminution du nombre d’agriculteurs. Elle veut restaurer « l’agri-fierté ».

Baisse de cotisations et de taxes foncières

Pour que « le travail des agriculteurs paie enfin », Valérie Pécresse propose des baisses de charges nombreuses. Dès 2022, en diminuant d’un tiers les cotisations vieillesse de la MSA ou en augmentant à 50 % l’abattement sur la taxe foncière sur le non-bâti (TFNB).

Pour l’emploi, elle veut pérenniser l’exonération TODE pour les saisonniers et exonérer totalement de charges patronales les exploitations de moins de 10 salariés qui embauchent un apprenti.

Diminuer les taxations sur les transmissions

Le « renouvellement indispensable des générations » est aussi une de ses priorités. Là encore, elle veut actionner le levier de la baisse des charges en supprimant la taxation sur les plus-values lors de cessions d’exploitations à un jeune agriculteur ou en doublant l’abattement pour les transmissions à un héritier en ligne directe à 200 000 €.

Elle veut soutenir « les dispositifs de portage de foncier » pour faciliter l’accès à la profession pour les plus jeunes. La candidate des Républicains entend créer un complément de retraite pour « protéger les agriculteurs faisant le choix de la transmission à un jeune ». Elle propose de revaloriser les pensions de réversion de 54 à 75 % et de fixer le montant minimum des retraites au niveau du Smic pour une carrière complète.

Un choc de simplification

Valérie Précesse prône un choc de simplification réglementaire. Elle propose de mettre fin à la surtransposition des directives européennes et de réviser la réglementation agricole déjà en vigueur dans les six premiers mois de son mandat.

Elle est contre la stratégie zéro phyto en l’absence d’alternative et veut doter le ministère de l’Agriculture « d’un pouvoir réel » sur la question du stockage de l’eau et des produits phyto. Valérie Précresse assure également qu’il faut un « choc d’investissement dans la double performance économique et environnementale des exploitations » pour une agriculture compétitive.

Elle souhaite investir dans la recherche avec l’Inrae qui deviendrait « le bras armé d’une recherche publique mise au service des agriculteurs » pour adapter les exploitations au changement climatique.