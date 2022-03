« Le renouvellement générationnel des agriculteurs est ma priorité, a souligné plusieurs fois Anne Hidalgo, durant la campagne présidentielle. Pour l’actuelle maire de Paris, « il faut installer les agriculteurs et les accompagner vers la conversion ».

Protéger le foncier

Première mesure phare annoncée par la candidate du parti socialiste : l’adoption d’une loi de régulation, de partage et de protection du foncier agricole. Une loi qu’elle juge nécessaire pour relever le défi d’installer de nouveaux agriculteurs. À ce sujet, Anne Hidalgo compte d’ailleurs créer un plan décennal de renouvellement des générations.

La candidate rappelle aussi dans son programme la nécessité d’un partage de la valeur tout au long des filières. Selon elle, le renforcement des organisations de producteurs (OP) et des collectifs d’agriculteurs ainsi que la conclusion de contrats tripartites et pluriannuels doivent permettre de « stabiliser les revenus » des producteurs.

Anne Hidalgo pousse également vers un modèle d’agriculture « agroécologique » qui doit permettre aux agriculteurs de diminuer leurs dépenses en intrants, d’augmenter leur autonomie et de mieux valoriser leurs produits, obtenant ainsi de meilleurs revenus. Elle prévoit d’ailleurs de tripler les moyens de formation sur cinq ans, des agriculteurs pour promouvoir ce mode de production.

30 % de SAU en bio en 2030

L’agroécologie doit aussi permettre, selon la candidate, de sortir rapidement de l’usage des pesticides et engrais de synthèse. Anne Hidalgo s’engage d’ailleurs à interdire les néonicotinoïdes et le glyphosate « dans les 100 premiers jours du quinquennat ». Elle demande aussi le renouvellement de la gouvernance scientifique et démocratique dans l’encadrement des produits phytosanitaires.

Anne Hidalgo se fixe aussi l’objectif de 30 % de surface agricole utile (SAU) convertie au bio à l’horizon de 2030. Les deux tiers restant de la SAU devront être engagés dans des processus agroécologiques. Pour les filières, la candidate socialiste veut élaborer un plan pour améliorer l’autonomie européenne en protéines végétales, et également lancer les « Assises du bien-être animal ».

Enfin, la candidate souhaite revoir à la hausse les ambitions environnementales et sociales du plan stratégique national (PSN). Elle compte notamment réorienter les soutiens vers les « petites et moyennes exploitations avec beaucoup de main-d’œuvre » et réintroduire des aides au maintien et à la conversion vers l’agriculture biologique, au travers de MAEC (mesures agroenvironnementales et climatiques).