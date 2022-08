Le 4 août dernier, la MSA annonçait que le versement de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) interviendrait ce mardi 16 août 2022. Le délai de virement sur votre compte peut varier selon votre banque. Son montant dépend de l’âge de vos enfants.

Un montant variable

« Pour la rentrée scolaire 2022-2023, l’ARS peut être versée pour chaque enfant scolarisé, né entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016 inclus, et pour chaque enfant plus jeune déjà inscrit en CP », précise la MSA sur son site internet.

Votre enfant doit également être inscrit dans un établissement d’enseignement ou en apprentissage et gagner moins de 55 % du SMIC. Enfin, vos ressources ne doivent pas dépasser un plafond de revenus variable selon le nombre d’enfants.

Si vos ressources sont légèrement supérieures au plafond de ressources, vous pouvez percevoir une allocation partielle appelée “allocation de rentrée scolaire différentielle”. Le montant de l‘ARS dépend de l’âge de vos enfants.

Âge des enfants Montant net par enfant Enfant âgé de 6 à 10 ans (1) 392,05 € Enfant âgé de 11 à 14 ans (2) 413,69 € Enfant âgé de 15 à 18 ans (3) 428,02 €

Les conditions à remplir

Si vous bénéficiez déjà de prestations auprès de la MSA, l’allocation de rentrée scolaire est versée automatiquement pour vos enfants de 6 à 15 ans. Pour ceux de 16 à 18 ans (4), vous devez déclarer à votre MSA que votre enfant est toujours scolarisé ou en apprentissage pour la rentrée 2022-2023. Vous pouvez le faire directement en ligne dans « Mon espace privé ».

Les personnes qui ne sont pas encore allocataire, doivent effectuer une déclaration de situation et une déclaration de ressources auprès de leur MSA. Ces démarches sont possibles en ligne depuis « Mon espace privé ».

Nombre d’enfants Plafond de ressources en vigueur à compter du 1er janvier 2022 1 enfant 25 370 € 2 enfants 31 225 € 3 enfants 37 080 € Par enfant supplémentaire + 5 855 €

Si vous remplissez les conditions, l’allocation sera versée par votre MSA au mois d’août pour vos enfants âgés de 6 à 16 ans. Pour les enfants de 16 ans à 18 ans, le paiement peut intervenir en septembre ou octobre, car vous devez d’abord justifier que votre enfant est bien scolarisé ou en apprentissage.

La MSA vous propose un simulateur sur son site internet pour savoir si vous pouvez bénéficier de l’ARS et connaître, le cas échéant, son montant.