Une souche de grippe aviaire transmissible à l’Homme repérée en Russie

« Le laboratoire a confirmé le premier cas d’infection d’une personne par le virus de groupe A, la grippe aviaire AH5N8 », a déclaré à la télévision Anna Popova, à la tête de l’agence sanitaire russe Rospotrebnadzor le 20 février 2021.

Pas de transmission interhumaine

Ce virus a été détecté chez sept personnes contaminées dans une usine de volaille du sud de la Russie, où une épidémie de grippe aviaire a touché les animaux en décembre 2020, a précisé Anna Popova, précisant que les malades « se sentent bien » et n’ont pas de complications.

« Des mesures ont été rapidement prises pour contrôler la situation » dans ce foyer d’infection, a-t-elle indiqué. Si la souche H5N8 a « franchi la barrière inter-espèce » en se transmettant de l’oiseau à l’homme, « ce variant du virus ne se transmet pas d’une personne à l’autre à l’heure actuelle », a-t-elle encore déclaré.

En France, pas de souche susceptible de se transmettre à l’homme en France

Dans un communiqué du 20 février 2021, le ministère de l’Agriculture français s’est montré rassurant. En France 466 foyers ont été détectés à ce jour et font « l’objet d’un suivi continu de la part de l’Anses ».

« À ce jour, 130 séquences virales complètes ont ainsi été obtenues, précise le ministère. Aucune des analyses réalisées par l’Anses n’a montré de propriétés laissant craindre un risque de transmission à l’Homme du virus de l’influenza aviaire présent sur des volailles en France ».

De plus, le ministère indique que les équipes de l’Anses étudient « avec la plus grande attention les informations, en particulier le séquençage du virus détecté chez les personnes contaminées et leur comparaison avec les virus circulant chez les volailles en France ». Ces résultats devraient être « communiqués dès que possible ».

« Santé Publique France, en charge de la surveillance humaine, et le Centre National de Référence des virus respiratoires dont la grippe, ont également été saisis pour conduire conjointement cette analyse de risque », ajoute le communiqué du ministère.

> À lire aussi : L’apparition de foyers de grippe aviaire ralentit (15/02/2021)

Le monde entier devrait avoir le temps de « se préparer »

De son côté, La Russie, s’est aussi montrée rassurante puisqu’elle estime que la détection de cette souche transmissible à l’homme « donne au monde entier le temps de se préparer » en créant des tests et un vaccin, « dans le cas où ce virus deviendrait plus pathogène et plus dangereux pour l’homme et acquière la capacité d’être transmis de personne à personne ».

« Nous serions alors pleinement armés et pleinement préparés », a poursuivi Anna Popova.

Elle a indiqué que la Russie avait « d’ores et déjà envoyé ces informations à l’Organisation mondiale de la santé ».

De son côté, l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) recommande aux personnes en contact avec les volailles infectées ou suspectées d’être infectées par la grippe aviaire H5N8 de porter des équipements de protection (notamment des masques, des lunettes de protection, des gants et des bottes).

« Bien que ce ne soit pas la première transmission de l’influenza aviaire à l’Homme signalée dans le monde, il s’agit de la première transmission connue de ce sous-type particulier — H5N8 », a rappelé l’OIE.