Alors que la préfecture des Landes a annoncé la découverte d’un troisième foyer de grippe aviaire dans un élevage du département ce week-end, le ministère de l’Agriculture fait également état d’un foyer en Vendée et un dans les Deux-Sèvres.

« À ce jour, le 14 décembre 2020, cinq élevages professionnels ont été touchés par le virus H5N8 » de l’influenza aviaire hautement pathogène, révèle le ministère de l’Agriculture dans un communiqué de presse diffusé ce lundi. « Trois élevages de canards gras des Landes […], un élevage de canards maigres en Vendée à Saint-Maurice-des-Noues et un élevage de canards de Barbarie reproducteurs dans les Deux-Sèvres à Saint-Sauveur-sur-Bressuire. »

Abattage et zones de protection en place

Le ministère de l’Agriculture précise que « l’ensemble des oiseaux de ces élevages ont été abattus sans délai ou, pour les plus récents, sont en cours d’abattage. Des zones de protection (3 km) et de surveillance (10 km) ont été mises en place autour des foyers, au sein desquelles les mouvements de volailles sont interdits et des mesures sanitaires strictes doivent être observées. »

Les cinq foyers de grippe aviaire en élevage sont situés dans les départements des Landes, de la Vendée et des Deux-Sèvres. © Google maps

Les autorités sanitaires rapportent également deux nouveaux cas de grippe aviaire sur des oiseaux sauvages trouvés morts : une oie bernache dans le Calvados et une autre dans le Morbihan. Une zone de contrôle temporaire a été mise en place autour des lieux de découverte des cadavres.

Un troisième cas dans les Landes

Samedi, le 12 décembre, c’est la préfecture des Landes qui annonçait « une très forte suspicion d’influenza aviaire hautement pathogène dans une exploitation située dans la commune d’Angresse a été révélée par un premier test rapide positif, a annoncé la préfecture des Landes. Ce qui a justifié le dépeuplement […] de l’ensemble des oiseaux d’élevage présents : 3 000 canards et poulets. »

Le laboratoire national de référence de l’Anses a déjà confirmé deux foyers de grippe aviaire causés par le virus H5N8 dans les Landes. La préfecture précise que ce troisième élevage se situe dans la zone de protection mise en place après la confirmation du premier foyer dans le département le 8 décembre.

Aucun lien épidémiologique n’a été identifié entre ces deux exploitations. En revanche, ces deux élevages se situent au sein d’une zone classée par arrêté ministériel du 8 février 2016 à « risque particulier » du fait de sa proximité avec une zone humide.