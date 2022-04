La propagation du virus H5N1 de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) continue en France. Malgré une « stabilisation », les détections de nouveaux foyers se poursuivent dans les régions des Pays de la Loire et Bretagne, rapporte la plateforme ESA, dans son bulletin hebdomadaire publié le 12 avril 2022.

Dans ces régions du nord-ouest, les cas de contamination concernent « principalement des élevages de palmipèdes (gras ou maigre) mais une grande diversité de types de production est touchée : canards mulards, canards Pékin, canards de Barbarie, dindes, cailles, faisans, poulets de chair, poules pondeuses ».

Élevage de reproducteurs touchés

Des élevages de reproducteurs sont également touchés, souligne la Plateforme ESA. « La zone des Pays de la Loire touchée comporte une forte concentration de sites stratégiques pour notre filière : des élevages de lignées génétiques pures, des élevages d’animaux reproducteurs et des couvoirs », confirme l’interprofession de la volaille de chair (Anvol).

Pour Jean-Michel Schaeffer, président de la Confédération française de l’aviculture (CFA), il est nécessaire de compléter les dispositifs d’indemnisation par « la mise en œuvre, avec les pouvoirs publics, d’un plan de sauvegarde génétique pour nos espèces les plus touchées par la crise ».

Inquiétude dans le Sud

En parallèle, le nombre de nouveaux foyers progresse dans certains départements du sud. Dans le Lot, « dix-huit nouveaux foyers ont été détectés entre le 30 mars et le 6 avril 2022 dans des élevages de canards en engraissement, et un élevage de poules pondeuses », informe la Plateforme ESA.

En Dordogne, huit nouveaux foyers ont été détectés entre le 3 et le 6 avril 2022 dans des ateliers de canards en engraissement. « L’épizootie s’étend à présent sur le département de la Corrèze, avec un premier foyer détecté le 1er avril dans un élevage de canards en engraissement ».

Circulation virale « importante »

Au 14 avril, 1 278 foyers en élevage de grippe aviaire étaient recensés par le ministère de l’Agriculture, depuis l’apparition du premier cas d’IAHP le 6 novembre 2021, au sein d’un élevage commercial de poules pondeuses situé dans le département du Nord. Le département de la Vendée en compte à lui seul 528 foyers, loin devant les Landes (231 foyers) et le Maine-et-Loire (173 foyers).

En dehors des élevages, les contaminations se poursuivent. « L’apparition de nouveaux cas dans la faune sauvage et de foyers en élevages et en basses-cours dans de nouveaux départements indique une circulation virale et une contamination de l’environnement encore importantes », prévient la Plateforme ESA.

