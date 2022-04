Dans un communiqué de presse de 12 avril 2022, la FNSEA s’inquiète des difficultés actuelles rencontrées par les entreprises d’équarrissage de proximité qui jouent, selon le syndicat, un rôle clé dans la jugulation des crises sanitaires, notamment celle liée à al grippe aviaire.

Le rôle clé des services d’équarrissage de proximité

« Les nombreuses crises sanitaires qui traversent et fragilisent l’élevage français ont souligné l’importance du maintien de service d’équarrissage de proximité » et « la crise sans précédent d’influenza aviaire qui touche la filière de la volaille le démontre encore. », indique le syndicat.

Selon le syndicat, les entreprises d’équarrissage jouent un rôle clé dans la maîtrise des épizooties comme la crise d’influenza aviaire qui touche la France depuis plusieurs mois. Néanmoins, avec une propagation rapide de la maladie, la FNSEA s’inquiète du risque de saturation des capacités d’abattage et d’équarrissage des territoires.

Des entreprises en difficulté

Pour la FNSEA, malgré un rôle essentiel dans ce contexte sanitaire, plusieurs usines d’équarrissage font actuellement l’objet de difficultés alors qu’elles constituent un outil indispensable au service des éleveurs et de l’économie des territoires.

Dans son communiqué, le syndicat rappelle l’exemple récent de l’entreprise Sopa, installée dans le Cantal depuis plus de 40 ans. « La décision de lui retirer son principal marché de collecte remet en cause la continuité des services auprès du monde agricole et des collectivités ; elle met également en danger l’avenir de l’entreprise, des 40 emplois associés et de dizaines d’emplois indirects chez les sous-traitants et les laboratoires d’analyse », explique-t-il.

Le maintien d’un maillage territorial des entreprises d’équarrissage

Afin d’éviter des flux importants d’animaux morts et gérer plus efficacement ces crises sanitaires, « la FNSEA appelle, au maintien d’entreprises d’équarrissage réparties sur l’ensemble des territoires, qu’ils soient à forte densité comme à faible densité, en plaine ou en zone de montagne ».

En plus de permettre une meilleure gestion de ces événements, le syndicat souligne le rôle majeur de ces entreprises dans le développement économique des territoires qui dépendent donc de leur vitalité.

Le dernier argument de la FNSEA est qu’« il est fondamental de ne pas mettre en difficulté les outils créés par la profession agricole, surtout dans une période particulièrement compliquée pour le monde de l’élevage ».