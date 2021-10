« Il est important d’intégrer de nouvelles filières et de nouveaux leviers techniques dans la méthode CarbonAgri, pour avoir une approche globale de l’exploitation», souligne Jean-Baptiste Dollé, responsable du service environnement de l’Institut de l’élevage (Idele), le 7 octobre 2021 au Sommet de l’élevage.

CarbonAgri est une méthode reconnue par le Ministère de la transition écologique, permettant de labelliser les baisses d’émissions de gaz à effet de serre, en équivalent carbone, sur une période de 5 ans. À la base de la démarche, le diagnostic environnemental CAP’2ER évalue l’empreinte carbone de la ferme à un moment donné et récence ses cobénéfices environnementaux. Le label bas carbone constitue une porte d’entrée sur le marché des crédits carbone.

Assembler les briques

À ce jour, la méthode CarbonAgri est essentiellement destinée aux éleveurs de bovins laitiers et allaitants. D’ici peu, en début d’année prochaine, une nouvelle version devrait voir le jour. Elle intégrera notamment un volet petits ruminants, et sera compatible avec la méthode porcine en cours de finition. Les volailles devraient rejoindre la partie à l’horizon 2024.

Sur la partie élevage, une convergence va également être assurée avec la méthode Ecométhane, fraîchement validée par les autorités. Déposée par la filière Bleu Blanc Cœur, elle mise sur l’ajout de lipides dans la ration des vaches pour réduire les émissions de méthane entérique. Enfin, la nouvelle version de CarbonAgri va faire le lien avec la méthode grandes culture, validée cet été, et la méthode méthanisation, en cours de développement.

L’harmonisation entre les différentes méthodes existantes et l’enrichissement de CarbonAgri vont permettre à de nouvelles exploitations de rejoindre le mouvement et d’accéder au marché carbone. Les sites en polyculture-élevage, abritant différentes espèces, vont bénéficier d’une nouvelle approche, plus large qu’avec la version originelle.

