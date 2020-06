Les ministères de la Transition écologique et de l’Agriculture ont annoncé que la feuille de route ours et pastoralisme, serait dotée de 500 000 euros supplémentaires par rapport à 2019.

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture 42% Vous avez parcouru 42% de l'article

À quelques jours de la présentation de la feuille de route « pastoralisme et ours », les ministères de la transition écologique et de l’agriculture ont dévoilé le contenu dans un communiqué du 4 juin 2020. Cette feuille confirmera l’engagement de l’État à ne pas procéder à de nouveaux lâchers et actera une augmentation des moyens financiers par rapport à 2019 de plus de 500 000 € supplémentaires. Ils seront destinés à la protection des troupeaux, à l’installation de cabanes dans les estives, au financement de bergers d’appui, à des diagnostics pastoraux et analyses de vulnérabilité, à la mise en place de mesure expérimentales d’effarouchement ou encore à la mise en place d’un protocole dédié aux estives surprédatés en complément d’ours à problème. Une population d’ours qui augmente L’ambition semble large et ne satisfait pas la Fédération nationale du pastoralisme. « Nos demandes pour la révision du groupe ours n’ont pas été entendues, se désole Olivier Maurin, président de la FNDP. Par ailleurs, s’il n’y a pas de nouveau lâcher, nous observons une population d’ours en augmentation. Une mère suivie de trois petits a été aperçue récemment sur un sentier. » M.-F. M.

À quelques jours de la présentation de la feuille de route « pastoralisme et ours », les ministères de la transition écologique et de l’agriculture ont dévoilé le contenu dans un communiqué du 4 juin 2020. Cette feuille confirmera l’engagement de l’État à ne pas procéder à de nouveaux lâchers et actera une augmentation des moyens financiers par rapport à 2019 de plus...