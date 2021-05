Après l’ouverture d’un site de recherche et production pilote à Evry en Ile-de-France et d’une première usine à Dôle (Jura), la startup Ynsect est en train de construire une unité de production de scarabées Molitor, à Poulainville, près d’Amiens dans la Somme.

« Cette usine constituera la plus grande ferme verticale du monde, a précisé Antoine Hubert, PDG et co-fondateur d’Ynsect, le 6 mai 2021, à l’occasion de l’inauguration du chantier en présence de trois ministres. Elle va produire dans un premier temps 100 000 tonnes de protéines et huile destinées à l’alimentation animale, en particulier pour l’aquaculture, les chats et les chiens. Nous avons déjà prévu de doubler sa capacité de production. »

Implantée sur 18 hectares dont 5 hectares couverts, sur une hauteur de 36 m, la ferme d’Ynsect représente un investissement de 15 millions d’euros (M€), pour la startup qui a déjà réalisé une levée de fonds de 300 M€.

Un nouveau débouché pour le blé

La coopérative Noriap, implantée à proximité avec son site d’Argoeuves à 4 km et son silo de 60 000 t de Saleux à 12 km, était un partenaire logique de l’entreprise. « Nous avons apporté à Ynsect notre expertise sur le plan logistique, a expliqué Jean-François Gaffet, président de Noriap. Nous sommes aussi bien placés pour approvisionner le site. Les insectes vont consommer 20 000 tonnes par an de blé et 100 000 tonnes de coproduits des industries céréalières. »

Ynsect, va aussi confier à Noriap l’implantation de 1 700 km de haies chez 1 100 agriculteurs d’ici à 2040, dans le cadre de son projet Terrha 2040 pour réduire son empreinte carbone. Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture, a salué cette collaboration.

« L’investissement d’Ynsect à Amiens est un maillon essentiel du combat pour la souveraineté protéique de la France », a-t-il déclaré lors de l’inauguration. Poulainville est la deuxième unité de production d’insectes de grande envergure dans les Hauts-de-France, après l’usine Innovafeed de 100 000 t sur le site de l’amidonnerie de Tereos à Nesle (Somme).

